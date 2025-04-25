Родители учеников гимназии в Перми пожаловались на мигрантов, бьющих их детей. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подростки не поделили школьный стадион
Подростки не поделили школьный стадион Фото:

В Перми 25 апреля у гимназии №31 завязалась драка между подростками. У учеников гимназии возник конфликт с мигрантами. Одного гимназиста сильно ударили по голове. Видео драки URA.RU прислали родители школьника.

«25 апреля вечером мальчики шестого класса занимались на стадионе. В это же время пришли мигранты. Завязалась драка за стадион. Мальчика, который на видео, ударили по голове. Он стал плохо слышать», — рассказали родители гимназиста. Уточняется, что охранник выгнал мигрантов за территорию школы.

По словам родителей, на стадион гимназии часто приходят заниматься местные жители. Это обычная практика, так как в микрорайоне Парковый, по их словам, большая проблема с объектами спорта. URA.RU направило запросы в департамент образования администрации Перми и ГУ МВД России по Пермскому краю. Ответы на них ожидаются.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми 25 апреля у гимназии №31 завязалась драка между подростками. У учеников гимназии возник конфликт с мигрантами. Одного гимназиста сильно ударили по голове. Видео драки URA.RU прислали родители школьника. «25 апреля вечером мальчики шестого класса занимались на стадионе. В это же время пришли мигранты. Завязалась драка за стадион. Мальчика, который на видео, ударили по голове. Он стал плохо слышать», — рассказали родители гимназиста. Уточняется, что охранник выгнал мигрантов за территорию школы. По словам родителей, на стадион гимназии часто приходят заниматься местные жители. Это обычная практика, так как в микрорайоне Парковый, по их словам, большая проблема с объектами спорта. URA.RU направило запросы в департамент образования администрации Перми и ГУ МВД России по Пермскому краю. Ответы на них ожидаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...