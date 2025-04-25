В Перми 25 апреля у гимназии №31 завязалась драка между подростками. У учеников гимназии возник конфликт с мигрантами. Одного гимназиста сильно ударили по голове. Видео драки URA.RU прислали родители школьника.
«25 апреля вечером мальчики шестого класса занимались на стадионе. В это же время пришли мигранты. Завязалась драка за стадион. Мальчика, который на видео, ударили по голове. Он стал плохо слышать», — рассказали родители гимназиста. Уточняется, что охранник выгнал мигрантов за территорию школы.
По словам родителей, на стадион гимназии часто приходят заниматься местные жители. Это обычная практика, так как в микрорайоне Парковый, по их словам, большая проблема с объектами спорта. URA.RU направило запросы в департамент образования администрации Перми и ГУ МВД России по Пермскому краю. Ответы на них ожидаются.
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