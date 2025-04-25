В Подмосковье горит мясокомбинат

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Информация о пострадавших в результате пожара уточняется
Информация о пострадавших в результате пожара уточняется Фото:

В городе Раменское Московской области произошел пожар на мясокомбинате. Об этом сообщает местный паблик «Новости Жуковский Раменское». 

«Сильный пожар в Раменское», — передает местный telegram-канал, публикуя видео происшествия. Кроме того, telegram-канал «Осторожно, Москва» уточняет, что возгорание возникло на территории мясокомбината. На текущий момент на месте происшествия задействованы экстренные службы. Сведений о пострадавших нет. 

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В городе Раменское Московской области произошел пожар на мясокомбинате. Об этом сообщает местный паблик «Новости Жуковский Раменское».  «Сильный пожар в Раменское», — передает местный telegram-канал, публикуя видео происшествия. Кроме того, telegram-канал «Осторожно, Москва» уточняет, что возгорание возникло на территории мясокомбината. На текущий момент на месте происшествия задействованы экстренные службы. Сведений о пострадавших нет. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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