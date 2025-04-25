В Подмосковье горит мясокомбинат

Информация о пострадавших в результате пожара уточняется
В городе Раменское Московской области произошел пожар на мясокомбинате. Об этом сообщает местный паблик «Новости Жуковский Раменское».
«Сильный пожар в Раменское», — передает местный telegram-канал, публикуя видео происшествия. Кроме того, telegram-канал «Осторожно, Москва» уточняет, что возгорание возникло на территории мясокомбината. На текущий момент на месте происшествия задействованы экстренные службы. Сведений о пострадавших нет.
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