В Белгородской области появился кот Мишка, предупреждающий об атаках ВСУ. Фото

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Увидев БПЛА, кот возвращается домой и начинает фыркать (архивное фото)
Увидев БПЛА, кот возвращается домой и начинает фыркать (архивное фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Белгородской области появился кот Мишка, который оповещает жителей о возможных атаках беспилотников со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает telegram-канал «Морпехи ДВ».

«В селе Березовка Борисовского района Белгородской области живет кот по кличке Мишка, который предупреждает хозяйку об опасности БПЛА», — пишет telegram-канал, публикуя фотографии животного. Там уточняют, что кот подолгу наблюдает за небом, устраиваясь на дереве.

По словам его хозяйки, питомец выполняет роль своеобразной «живой сигнализации». Заметив в небе беспилотник, он стремительно возвращается в дом и начинает фыркать, тем самым предупреждая домочадцев о возможной угрозе.

Белгородская область неоднократно подвергалась атакам украинских беспилотников. В ночь на 6 апреля село Березовка Борисовского района было атаковано дроном, в результате чего пострадали три человека, включая 15-летнего подростка.

Кот наблюдает за небом, устроившись на дереве
Кот наблюдает за небом, устроившись на дереве
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В Белгородской области появился кот Мишка, который оповещает жителей о возможных атаках беспилотников со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает telegram-канал «Морпехи ДВ». «В селе Березовка Борисовского района Белгородской области живет кот по кличке Мишка, который предупреждает хозяйку об опасности БПЛА», — пишет telegram-канал, публикуя фотографии животного. Там уточняют, что кот подолгу наблюдает за небом, устраиваясь на дереве. По словам его хозяйки, питомец выполняет роль своеобразной «живой сигнализации». Заметив в небе беспилотник, он стремительно возвращается в дом и начинает фыркать, тем самым предупреждая домочадцев о возможной угрозе. Белгородская область неоднократно подвергалась атакам украинских беспилотников. В ночь на 6 апреля село Березовка Борисовского района было атаковано дроном, в результате чего пострадали три человека, включая 15-летнего подростка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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