В Белгородской области появился кот Мишка, который оповещает жителей о возможных атаках беспилотников со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает telegram-канал «Морпехи ДВ».
«В селе Березовка Борисовского района Белгородской области живет кот по кличке Мишка, который предупреждает хозяйку об опасности БПЛА», — пишет telegram-канал, публикуя фотографии животного. Там уточняют, что кот подолгу наблюдает за небом, устраиваясь на дереве.
По словам его хозяйки, питомец выполняет роль своеобразной «живой сигнализации». Заметив в небе беспилотник, он стремительно возвращается в дом и начинает фыркать, тем самым предупреждая домочадцев о возможной угрозе.
Белгородская область неоднократно подвергалась атакам украинских беспилотников. В ночь на 6 апреля село Березовка Борисовского района было атаковано дроном, в результате чего пострадали три человека, включая 15-летнего подростка.
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