В Берлине хотят запретить флаги России и СССР на Дне Победы

Берлинская полиция намерена ввести запрет на демонстрацию российских и советских флагов во время мероприятий, приуроченных к годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает газета Berliner Morgenpost.
«Полиция Берлина вновь издаст общее распоряжение, запрещающее демонстрацию российских флагов и знамен на … „День Победы“ 8 и 9 мая у советских мемориалов в городе», — пишет издание со ссылкой на сообщение правоохранителей. Там уточняют, что документ по-прежнему разрабатывается и вступит в силу 8 мая с 6:00 утра (7:00 по московскому времени — прим. URA.RU) до 22:00 9 мая. Его действие распространится на территории, прилегающие к мемориалам в районах Трептов, Митте и Панков.
Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявлял, что ряд западных стран, включая Польшу и прибалтийские республики, планируют помешать проведению торжественных мероприятий ко Дню Победы. Кроме того, ЕС рекомендовал странам воздержаться от участия в празднованиях 9 мая в Москве.
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