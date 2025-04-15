Запад попытается сорвать предстоящее празднование Дня Победы

Нарышкин: страны Запада, в том числе Польша, хотят сорвать празднование Победы
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На Западе намерены сорвать мероприятия к 80-летию Победы, заявил Нарышкин
На Западе намерены сорвать мероприятия к 80-летию Победы, заявил Нарышкин Фото:

Некоторые западные страны, включая Польшу и прибалтийские государства, намерены нарушить предстоящие празднования Дня Победы. Об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

«К сожалению, во многих западных странах, в том числе и в Польше, в прибалтийских республиках строятся планы, нацеленные на то, чтобы сорвать или помешать торжественным мероприятиям по случаю Великой Победы», — сказал он журналистам. По словам Нарышкина, в одной из прибалтийских стран намерены уничтожить воинские захоронения офицеров Красной армии, которые освобождали эти страны от фашизма.

Ранее в Европейский союз (ЕС) призвал стран-кандидатов на вступление не посещать мероприятия в Москве 9 мая, а также избегать визиты в Россию. По словам главы евродипломатии Каи Каллас, посещение России не соответствует ценностям ЕС.

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Некоторые западные страны, включая Польшу и прибалтийские государства, намерены нарушить предстоящие празднования Дня Победы. Об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. «К сожалению, во многих западных странах, в том числе и в Польше, в прибалтийских республиках строятся планы, нацеленные на то, чтобы сорвать или помешать торжественным мероприятиям по случаю Великой Победы», — сказал он журналистам. По словам Нарышкина, в одной из прибалтийских стран намерены уничтожить воинские захоронения офицеров Красной армии, которые освобождали эти страны от фашизма. Ранее в Европейский союз (ЕС) призвал стран-кандидатов на вступление не посещать мероприятия в Москве 9 мая, а также избегать визиты в Россию. По словам главы евродипломатии Каи Каллас, посещение России не соответствует ценностям ЕС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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