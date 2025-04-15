Запад попытается сорвать предстоящее празднование Дня Победы

Некоторые западные страны, включая Польшу и прибалтийские государства, намерены нарушить предстоящие празднования Дня Победы. Об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
«К сожалению, во многих западных странах, в том числе и в Польше, в прибалтийских республиках строятся планы, нацеленные на то, чтобы сорвать или помешать торжественным мероприятиям по случаю Великой Победы», — сказал он журналистам. По словам Нарышкина, в одной из прибалтийских стран намерены уничтожить воинские захоронения офицеров Красной армии, которые освобождали эти страны от фашизма.
Ранее в Европейский союз (ЕС) призвал стран-кандидатов на вступление не посещать мероприятия в Москве 9 мая, а также избегать визиты в Россию. По словам главы евродипломатии Каи Каллас, посещение России не соответствует ценностям ЕС.
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