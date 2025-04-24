Губернатор ХМАО поздравил сенатора Новьюхова с назначением на пост главы Ассоциации аборигенов РФ

Сенатор Совета Федерации от ХМАО Александр Новьюхов получил пост президента Ассоциации коренных и малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России. С назначением его первым поздравил в своем telegram-канале губернатор Югры Руслан Кухарук.
«На торжественной церемонии награждения наши земляки Александр Вячеславович Новьюхов и Людмила Александровна Алферова были отмечены благодарственными письмами Президента РФ за работу в сфере сохранения культуры народов Севера. На Съезде Александр Вячеславович был избран новым президентом Ассоциации. Поздравляю!» — написал губернатор.
Новьюхов сменил на этой должности ямальского сенатора Григория Ледкова, как и предсказывали источники агентства. Он не стал выдвигаться на пост президента Ассоциации, которую возглавлял много лет.
Ранее URA.RU писало, что Григорий Ледков оставил пост президента Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Сибири и Дальнего Востока (АКМНСС и ДВ). Его место занял сенатор от ХМАО Александр Новьюхов.
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