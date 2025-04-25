Ямальский сенатор оставил пост во влиятельной организации аборигенов

Член Совета Федерации Григорий Ледков оставил пост президента Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Сибири и Дальнего Востока (АКМНСС и ДВ). Его место занял сенатор от ХМАО Александр Новьюхов. Об этом сообщает корреспондент, находящийся на съезде организации АКМНСС и ДВ.
«Решением съезда была принята кандидатура Александра Вячеславовича Новьюхова. Остальные 16 делегатов организации проголосовали за кандидатуру Андрея Метелицы из Камчатского края», — передает корреспондент URA.RU.
О победе Новьюхова было известно заранее, инсайд URA.RU подтвердился. Ранее информационное агентство сообщало о конфликте в АКМНССиДВ. Члены ассоциации, недовольные политикой руководства, обратились с жалобой в Минюст. После чего Ледков пытался защитить свою кандидатуру, однако, по словам источников, ямальского сенатора просили уйти мирно, однако тот, как говорят, решил повоевать за должность. В итоге проиграл, передав пост Новьюхову.
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