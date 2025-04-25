Ямальский сенатор оставил пост во влиятельной организации аборигенов

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Пост перешел югорскому сенатору
Пост перешел югорскому сенатору Фото:

Член Совета Федерации Григорий Ледков оставил пост президента Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Сибири и Дальнего Востока (АКМНСС и ДВ). Его место занял сенатор от ХМАО Александр Новьюхов. Об этом сообщает корреспондент, находящийся на съезде организации АКМНСС и ДВ. 

«Решением съезда была принята кандидатура Александра Вячеславовича Новьюхова. Остальные 16 делегатов организации проголосовали за кандидатуру Андрея Метелицы из Камчатского края», — передает корреспондент URA.RU.

О победе Новьюхова было известно заранее, инсайд URA.RU подтвердился. Ранее информационное агентство сообщало о конфликте в АКМНССиДВ. Члены ассоциации, недовольные политикой руководства, обратились с жалобой в Минюст. После чего Ледков пытался защитить свою кандидатуру, однако, по словам источников, ямальского сенатора просили уйти мирно, однако тот, как говорят, решил повоевать за должность. В итоге проиграл, передав пост Новьюхову. 

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Член Совета Федерации Григорий Ледков оставил пост президента Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Сибири и Дальнего Востока (АКМНСС и ДВ). Его место занял сенатор от ХМАО Александр Новьюхов. Об этом сообщает корреспондент, находящийся на съезде организации АКМНСС и ДВ.  «Решением съезда была принята кандидатура Александра Вячеславовича Новьюхова. Остальные 16 делегатов организации проголосовали за кандидатуру Андрея Метелицы из Камчатского края», — передает корреспондент URA.RU. О победе Новьюхова было известно заранее, инсайд URA.RU подтвердился. Ранее информационное агентство сообщало о конфликте в АКМНССиДВ. Члены ассоциации, недовольные политикой руководства, обратились с жалобой в Минюст. После чего Ледков пытался защитить свою кандидатуру, однако, по словам источников, ямальского сенатора просили уйти мирно, однако тот, как говорят, решил повоевать за должность. В итоге проиграл, передав пост Новьюхову. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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