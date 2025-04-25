25 апреля 2025

Одна из девятилетних близняшек скончалась после удара ВСУ по Лисичанску

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Врачам не удалось спасти жизнь одной из пострадавших в результате обстрела
Врачам не удалось спасти жизнь одной из пострадавших в результате обстрела Фото:

Одна из девятилетних девочек-близняшек, пострадавших в результате обстрела Лисичанска, скончалась в больнице. Полученные ребенком ранения были несовместимы с жизнью, сообщает правительство ЛНР. 

«Одна из двух 9-летних девочек-близняшек, раненных при атаке ВСУ по Лисичанску в среду, скончалась в больнице. Как сообщили врачи, раны были не совместимы с жизнью. Медики сделали все возможное, но не смогли спасти ребенка», — сообщает telegram-канал правительства ЛНР.

В настоящее время сестра погибшей находится в стабильно тяжелом состоянии. Помимо девочек, при обстреле пострадали еще две женщины. Состояние одной из них, получившей множественные осколочные и проникающие ранения, врачи оценивают как средней степени тяжести.

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Одна из девятилетних девочек-близняшек, пострадавших в результате обстрела Лисичанска, скончалась в больнице. Полученные ребенком ранения были несовместимы с жизнью, сообщает правительство ЛНР.  «Одна из двух 9-летних девочек-близняшек, раненных при атаке ВСУ по Лисичанску в среду, скончалась в больнице. Как сообщили врачи, раны были не совместимы с жизнью. Медики сделали все возможное, но не смогли спасти ребенка», — сообщает telegram-канал правительства ЛНР. В настоящее время сестра погибшей находится в стабильно тяжелом состоянии. Помимо девочек, при обстреле пострадали еще две женщины. Состояние одной из них, получившей множественные осколочные и проникающие ранения, врачи оценивают как средней степени тяжести.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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