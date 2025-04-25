Киев заявил о трех красных линиях на мирных переговорах

У Украины есть три красные линии на переговорах о мирном урегулировании конфликта с Россией. Об этом заявил представитель МИД страны Георгий Тихий. По его словам, Киев никогда не признает ни одну свою территорию российской, не позволит ограничить свои ВС, а также не допустит наложения вето на членство в ЕС.
«Украина никогда не признает ни одну из своих территорий российской. Не согласится на какое-либо ограничение своих Вооруженных сил, оборонных возможностей или военной помощи от партнеров. Не должно быть вето на членство Украины в НАТО или ЕС», — сказал Тихий. Его слова приводит украинский телеканал ТСН в telegram-канале.
У России тоже есть требования к переговорам, в числе которых наведение юридического порядка в данном направлении. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее подчеркивал, что для возобновления диалога с Киевом с украинской стороны должны быть предприняты шаги для того, чтобы юридически расчистить препятствия на пути таких контактов.
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