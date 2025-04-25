25 апреля 2025

Киев заявил о трех красных линиях на мирных переговорах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Одной из красных линий Украины является ограничение ее вооруженных сил
Одной из красных линий Украины является ограничение ее вооруженных сил Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

У Украины есть три красные линии на переговорах о мирном урегулировании конфликта с Россией. Об этом заявил представитель МИД страны Георгий Тихий. По его словам, Киев никогда не признает ни одну свою территорию российской, не позволит ограничить свои ВС, а также не допустит наложения вето на членство в ЕС.

«Украина никогда не признает ни одну из своих территорий российской. Не согласится на какое-либо ограничение своих Вооруженных сил, оборонных возможностей или военной помощи от партнеров. Не должно быть вето на членство Украины в НАТО или ЕС», — сказал Тихий. Его слова приводит украинский телеканал ТСН в telegram-канале.

У России тоже есть требования к переговорам, в числе которых наведение юридического порядка в данном направлении. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее подчеркивал, что для возобновления диалога с Киевом с украинской стороны должны быть предприняты шаги для того, чтобы юридически расчистить препятствия на пути таких контактов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
У Украины есть три красные линии на переговорах о мирном урегулировании конфликта с Россией. Об этом заявил представитель МИД страны Георгий Тихий. По его словам, Киев никогда не признает ни одну свою территорию российской, не позволит ограничить свои ВС, а также не допустит наложения вето на членство в ЕС. «Украина никогда не признает ни одну из своих территорий российской. Не согласится на какое-либо ограничение своих Вооруженных сил, оборонных возможностей или военной помощи от партнеров. Не должно быть вето на членство Украины в НАТО или ЕС», — сказал Тихий. Его слова приводит украинский телеканал ТСН в telegram-канале. У России тоже есть требования к переговорам, в числе которых наведение юридического порядка в данном направлении. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее подчеркивал, что для возобновления диалога с Киевом с украинской стороны должны быть предприняты шаги для того, чтобы юридически расчистить препятствия на пути таких контактов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...