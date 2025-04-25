25 апреля 2025

Базу отдыха с полуостровом по цене «однушки» предлагают купить челябинцам. Скрин

База отдыха на берегу Аргазинского водохранилища продается за 4,75 миллиона
© Служба новостей «URA.RU»
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Продавец отметил хорошие подъездные пути к базе отдыха
Продавец отметил хорошие подъездные пути к базе отдыха Фото:

В Челябинской области за 4,75 миллиона рублей продают базу отдыха с полуостровом. Она расположена на берегу Аргазинского водохранилища, на земле площадью 2,5 гектара. Соответствующее объявление размещено на интернет-доске объявлений. 

«Предлагается к покупке территория на берегу крупнейшего водохранилища на Урале. С отличными подъездными путями. Удобный спуск моторных лодок на воду. Есть полуостров на возвышенности. Земли 2,5 га. Водоем очень популярен у отдыхающих и рыбаков», — говорится в сообщении на сайте «Авито».

Автор объявления уточнил, что участок находится в аренде на 49 лет, а формат назначения подразумевает рекреацию. Таким образом территорию можно использовать под глемпинг.

Как сообщало URA.RU ранее, в копейском поселке Потанино на продажу выставили базу отдыха «Баден-Баден». За туристический комплекс на берегу карьера продавец просит 25 миллионов рублей.

База располагается на берегу Аргазинского водохранилища
База располагается на берегу Аргазинского водохранилища
Фото:

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В Челябинской области за 4,75 миллиона рублей продают базу отдыха с полуостровом. Она расположена на берегу Аргазинского водохранилища, на земле площадью 2,5 гектара. Соответствующее объявление размещено на интернет-доске объявлений.  «Предлагается к покупке территория на берегу крупнейшего водохранилища на Урале. С отличными подъездными путями. Удобный спуск моторных лодок на воду. Есть полуостров на возвышенности. Земли 2,5 га. Водоем очень популярен у отдыхающих и рыбаков», — говорится в сообщении на сайте «Авито». Автор объявления уточнил, что участок находится в аренде на 49 лет, а формат назначения подразумевает рекреацию. Таким образом территорию можно использовать под глемпинг. Как сообщало URA.RU ранее, в копейском поселке Потанино на продажу выставили базу отдыха «Баден-Баден». За туристический комплекс на берегу карьера продавец просит 25 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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