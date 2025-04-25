В Челябинской области за 4,75 миллиона рублей продают базу отдыха с полуостровом. Она расположена на берегу Аргазинского водохранилища, на земле площадью 2,5 гектара. Соответствующее объявление размещено на интернет-доске объявлений.
«Предлагается к покупке территория на берегу крупнейшего водохранилища на Урале. С отличными подъездными путями. Удобный спуск моторных лодок на воду. Есть полуостров на возвышенности. Земли 2,5 га. Водоем очень популярен у отдыхающих и рыбаков», — говорится в сообщении на сайте «Авито».
Автор объявления уточнил, что участок находится в аренде на 49 лет, а формат назначения подразумевает рекреацию. Таким образом территорию можно использовать под глемпинг.
Как сообщало URA.RU ранее, в копейском поселке Потанино на продажу выставили базу отдыха «Баден-Баден». За туристический комплекс на берегу карьера продавец просит 25 миллионов рублей.
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