Отменен концерт в честь Дня Победы на Красной площади: будут ли парад и другие концерты

Правительство отменило концерт в честь Дня Победы на Красной площади в Москве

26 апреля 2025 в 04:33 Размер текста - 17 +

Торжества ко Дню Победы в Москве увидят миллионы россиян по ТВ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Россия празднует 80-летие со дня победы в Великой Отечественной войне В Москве решили исключить из программы, посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, праздничный концерт на Красной площади 9 мая. Об этом стало известно из распоряжения, подписанного премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Как будут выглядеть торжества и какие мероприятия остались неотмененными — в материале URA.RU. Парад в Москве отменять не стали Фото: Илья Московец © URA.RU Концерт не состоится Проведение концерта на Красной площади исключено из плана основных мероприятий по празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном портале правовой информации. «Распоряжение от 24 апреля 2025 г. №1020-р. В пункте 20 слова „и праздничный концерт на Красной площади в г. Москве“ исключить», — говорится на сайте. О причинах отмены мероприятия не говорится. В новой редакции документа остался пункт о праздничном фейерверке. Также в качестве дополнения значится музей под открытым небом на Красной площади. Какие мероприятия остаются 80-летие Победы в Великой Отечественной войне в Москве 9 мая отметят Парадом Победы на Красной площади. Он начнется в 10 часов утра. Билеты на торжество не продаются — прийти можно только по специальным приглашениям. Получить их смогут ветераны и их родственники, труженики тыла, главы стран, военные чиновники, министры и журналисты. В состав парадных расчетов войдут участники СВО, а также победители всероссийского конкурса «Послы Победы». В программе мероприятий заявлен «Бессмертный полк» Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Бессмертный полк» пройдет в смешанном формате — онлайн и в традиционном. Однако точного времени проведения пока нет. Жителей и гостей столицы 9 мая ожидают различные тематические показы, выставки, театральные постановки, концерты на закрытых площадках. Последние, в частности, пройдут в Московском международном Доме музыки, лютеранском кафедральном соборе святых Петра и Павла, концертном зале «Измайлово». Вечером, в 22 часа, над столицей прогремит традиционный праздничный салют. По прогнозам, в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Москве, примут участие около 10 миллионов человек. Приедут ли главы иностранных государств На празднование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москву ожидается приезд лидеров и делегаций из дружественных стран. О готовности посетить столицу России заявили более 20 зарубежных глав. На празднование 9 Мая ожидается ряд иностранных лидеров Фото: Владимир Андреев © URA.RU В частности, Москву в День Победы посетят президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Таджикистана Эмомали Рахмон, Азербайджана Ильхам Алиев, Сербии Александр Вучич, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, Кубы Мигель Диас-Канель, Буркина-Фасо Ибрагим Траоре, Абхазии Бадра Гунба, а также премьер-министры Армении Никол Пашинян и Словакии Роберт Фицо. В числе приглашенных также председатель КНР Си Цзиньпин, руководитель Венесуэлы Николас Мадуро и глава Палестины Махмуд Аббас. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве решили исключить из программы, посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, праздничный концерт на Красной площади 9 мая. Об этом стало известно из распоряжения, подписанного премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Как будут выглядеть торжества и какие мероприятия остались неотмененными — в материале URA.RU. Проведение концерта на Красной площади исключено из плана основных мероприятий по празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном портале правовой информации. «Распоряжение от 24 апреля 2025 г. №1020-р. В пункте 20 слова „и праздничный концерт на Красной площади в г. Москве“ исключить», — говорится на сайте. О причинах отмены мероприятия не говорится. В новой редакции документа остался пункт о праздничном фейерверке. Также в качестве дополнения значится музей под открытым небом на Красной площади. 80-летие Победы в Великой Отечественной войне в Москве 9 мая отметят Парадом Победы на Красной площади. Он начнется в 10 часов утра. Билеты на торжество не продаются — прийти можно только по специальным приглашениям. Получить их смогут ветераны и их родственники, труженики тыла, главы стран, военные чиновники, министры и журналисты. В состав парадных расчетов войдут участники СВО, а также победители всероссийского конкурса «Послы Победы». «Бессмертный полк» пройдет в смешанном формате — онлайн и в традиционном. Однако точного времени проведения пока нет. Жителей и гостей столицы 9 мая ожидают различные тематические показы, выставки, театральные постановки, концерты на закрытых площадках. Последние, в частности, пройдут в Московском международном Доме музыки, лютеранском кафедральном соборе святых Петра и Павла, концертном зале «Измайлово». Вечером, в 22 часа, над столицей прогремит традиционный праздничный салют. По прогнозам, в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Москве, примут участие около 10 миллионов человек. На празднование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москву ожидается приезд лидеров и делегаций из дружественных стран. О готовности посетить столицу России заявили более 20 зарубежных глав. В частности, Москву в День Победы посетят президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Таджикистана Эмомали Рахмон, Азербайджана Ильхам Алиев, Сербии Александр Вучич, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, Кубы Мигель Диас-Канель, Буркина-Фасо Ибрагим Траоре, Абхазии Бадра Гунба, а также премьер-министры Армении Никол Пашинян и Словакии Роберт Фицо. В числе приглашенных также председатель КНР Си Цзиньпин, руководитель Венесуэлы Николас Мадуро и глава Палестины Махмуд Аббас.