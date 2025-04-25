Организация соратника курганского экс-губернатора показала выручку 385 миллионов

Некоммерческая организация АНО «Культурные традиции Зауралья», директором которой является Петр Бабин, отчиталась о выручке в сумме 385 млн рублей за 2024 год. Об этом говорится в финансовой документации. Бабин при бывшем губернаторе Алексее Кокорине занимал пост начальника управления культуры Курганской области и считался одним из соратников главы региона.
«Выручка АНО „Культурные традиции Зауралья“ за 2024 год — 385, 5 млн рублей. Прибыль организации равна нулю рублей», — указано в отчетности, опубликованной в сервисах СПАРК и СБИС.
В АНО «Культурные традиции Зауралья» направлен запрос информации по теме публикации. Ответ ожидается.
Некоммерческая структура под руководством Бабина занимается деятельностью в сфере культуры (исполнительское искусство). Также организация имеет право издавать книги. Согласно открытым данным, ключевое отличие НКО от обычных фирм заключается в отсутствии коммерческой выгоды. Финансирование и доход они могут получать, но их успех измеряется не объемом прибыли, а оказанной помощи в социально значимых сферах.
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