25 апреля 2025

Организация соратника курганского экс-губернатора показала выручку 385 миллионов

© Служба новостей «URA.RU»
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Некоммерческая организация поддерживает традиционную культуру
Некоммерческая организация поддерживает традиционную культуру Фото:

Некоммерческая организация АНО «Культурные традиции Зауралья», директором которой является Петр Бабин, отчиталась о выручке в сумме 385 млн рублей за 2024 год. Об этом говорится в финансовой документации. Бабин при бывшем губернаторе Алексее Кокорине занимал пост начальника управления культуры Курганской области и считался одним из соратников главы региона.

«Выручка АНО „Культурные традиции Зауралья“ за 2024 год — 385, 5 млн рублей. Прибыль организации равна нулю рублей», — указано в отчетности, опубликованной в сервисах СПАРК и СБИС.

В АНО «Культурные традиции Зауралья» направлен запрос информации по теме публикации. Ответ ожидается.

Некоммерческая структура под руководством Бабина занимается деятельностью в сфере культуры (исполнительское искусство). Также организация имеет право издавать книги. Согласно открытым данным, ключевое отличие НКО от обычных фирм заключается в отсутствии коммерческой выгоды. Финансирование и доход они могут получать, но их успех измеряется не объемом прибыли, а оказанной помощи в социально значимых сферах.

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Некоммерческая организация АНО «Культурные традиции Зауралья», директором которой является Петр Бабин, отчиталась о выручке в сумме 385 млн рублей за 2024 год. Об этом говорится в финансовой документации. Бабин при бывшем губернаторе Алексее Кокорине занимал пост начальника управления культуры Курганской области и считался одним из соратников главы региона. «Выручка АНО „Культурные традиции Зауралья“ за 2024 год — 385, 5 млн рублей. Прибыль организации равна нулю рублей», — указано в отчетности, опубликованной в сервисах СПАРК и СБИС. В АНО «Культурные традиции Зауралья» направлен запрос информации по теме публикации. Ответ ожидается. Некоммерческая структура под руководством Бабина занимается деятельностью в сфере культуры (исполнительское искусство). Также организация имеет право издавать книги. Согласно открытым данным, ключевое отличие НКО от обычных фирм заключается в отсутствии коммерческой выгоды. Финансирование и доход они могут получать, но их успех измеряется не объемом прибыли, а оказанной помощи в социально значимых сферах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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