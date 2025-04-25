Пострадал ли водитель — неизвестно
В Екатеринбурге в микрорайоне Елизавет перевернулась машина. О случившемся очевидцы сообщили в социальных сетях.
«На Бисертской машина перевернулась», — поделились подписчики telegram-канала «Злой Екб». Информации о пострадавших нет.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию Екатеринбурга. Ответ ожидается.
Перевернутое авто
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