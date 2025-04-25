25 апреля 2025

Машина перевернулась посередине дороги на Елизавете. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пострадал ли водитель — неизвестно
Пострадал ли водитель — неизвестно Фото:

В Екатеринбурге в микрорайоне Елизавет перевернулась машина. О случившемся очевидцы сообщили в социальных сетях.

«На Бисертской машина перевернулась», — поделились подписчики telegram-канала «Злой Екб». Информации о пострадавших нет.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию Екатеринбурга. Ответ ожидается.

Перевернутое авто
Перевернутое авто
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге в микрорайоне Елизавет перевернулась машина. О случившемся очевидцы сообщили в социальных сетях. «На Бисертской машина перевернулась», — поделились подписчики telegram-канала «Злой Екб». Информации о пострадавших нет. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию Екатеринбурга. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...