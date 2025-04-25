25 апреля 2025

Жителям ХМАО продавали разбавленное молоко и поддельное сливочное масло

© Служба новостей «URA.RU»
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Массовая доля жира молока была меньше заявленной
Массовая доля жира молока была меньше заявленной Фото:

В Нижневартовске, Нижневартовском районе и Мегионе (ХМАО) выявлены поддельное масло «Крестьянское» и разбавленное молоко от изготовителя «Сибмол». Об этом сообщили в окружном Роспотребнадзоре.

«По результатам лабораторных исследований образцы не соответствовали маслу сливочному по жиро-кислотному составу, а именно состав жировой фазы масла не характерен для молочного жира коровьего молока… [Молоко не соответствовало] физико-химическим показателям идентификации молочной продукции. Так, содержание массовой доли сухого обезжиренного молочного остатка составило 7,4%. СОМО указывает на качество продукта и является одним из важнейших критериев фальсификации. Если СОМО ниже 8,2%, молоко считается разбавленным», — написано на сайте ведомства.

Помимо этого, на упаковке молока была заявлена массовая доля жира 3,2%, но оказалось, что она составляет всего 1,2%. Таким образом, потребители были обмануты.

Вся партия молока и масла была снята с реализации. Сведения были переданы в Россельхознадзор и Роспотребнадзор Москвы и Московской области с целью принятия ответных мер в отношении производителя. Также сведения о забракованной продукции в Государственный информационный ресурс в сфере защиты прав потребителей.

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В Нижневартовске, Нижневартовском районе и Мегионе (ХМАО) выявлены поддельное масло «Крестьянское» и разбавленное молоко от изготовителя «Сибмол». Об этом сообщили в окружном Роспотребнадзоре. «По результатам лабораторных исследований образцы не соответствовали маслу сливочному по жиро-кислотному составу, а именно состав жировой фазы масла не характерен для молочного жира коровьего молока… [Молоко не соответствовало] физико-химическим показателям идентификации молочной продукции. Так, содержание массовой доли сухого обезжиренного молочного остатка составило 7,4%. СОМО указывает на качество продукта и является одним из важнейших критериев фальсификации. Если СОМО ниже 8,2%, молоко считается разбавленным», — написано на сайте ведомства. Помимо этого, на упаковке молока была заявлена массовая доля жира 3,2%, но оказалось, что она составляет всего 1,2%. Таким образом, потребители были обмануты. Вся партия молока и масла была снята с реализации. Сведения были переданы в Россельхознадзор и Роспотребнадзор Москвы и Московской области с целью принятия ответных мер в отношении производителя. Также сведения о забракованной продукции в Государственный информационный ресурс в сфере защиты прав потребителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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