ВСУ попытались атаковать Ростовскую область

Дроны ВСУ атаковали Миллеровский район Ростовской области
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Силы ПВО России сбили украинские дроны над Миллеровским районом Ростовской области в ночь на 26 апреля. Об этом заявил губернатор региона Юрий Слюсарь.
«Средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Миллеровском районе», — написал Юрий Слюсарь в своем telegram-канале. По переданной им предварительной информации, жертв и разрушений на земле удалось избежать.
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