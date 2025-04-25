25 апреля 2025

ВСУ попытались атаковать Ростовскую область

Губернатор Слюсарь: средства ПВО сбили украинские дроны над Ростовской областью
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Дроны ВСУ атаковали Миллеровский район Ростовской области
Дроны ВСУ атаковали Миллеровский район Ростовской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Силы ПВО России сбили украинские дроны над Миллеровским районом Ростовской области в ночь на 26 апреля. Об этом заявил губернатор региона Юрий Слюсарь.

«Средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Миллеровском районе», — написал Юрий Слюсарь в своем telegram-канале. По переданной им предварительной информации, жертв и разрушений на земле удалось избежать.

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Силы ПВО России сбили украинские дроны над Миллеровским районом Ростовской области в ночь на 26 апреля. Об этом заявил губернатор региона Юрий Слюсарь. «Средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Миллеровском районе», — написал Юрий Слюсарь в своем telegram-канале. По переданной им предварительной информации, жертв и разрушений на земле удалось избежать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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