Ким Чен Ын спустил на воду уникальный эсминец для борьбы с «пиратами»

Лидер КНДР Ким Чен Ын принял участие в церемонии спуска на воду нового многоцелевого эсминца «Чвэ Рен», который войдет в состав военно-морских сил страны и будет использоваться для защиты морского суверенитета от империалистических пиратов. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
«В присутствии Генерального секретаря ТПК, Председателя государственных дел КНДР уважаемого товарища Ким Чен Ына в день основания первых вооруженных сил корейской революции — 25 апреля состоялась торжественная церемония спуска на воду нового эсминца в Нампхоской судостроительной верфи», — говорится в сообщении ЦТАК. Командующий Восточноморским флотом вице-адмирал Пак Гван Соб заявил о выполнении заветной мечты Северной Кореи иметь могущественные вооружения, способные «подавляюще срывать господство на море наглых империалистических пиратов». По словам лидера КНДР, спуск корабля имеет историческое значение и призван создать силу для «последовательной защиты морского суверенитета» страны.
По информации государственных СМИ КНДР, водоизмещение эсминца составляет пять тысяч тонн, а строительство судна было завершено за 400 с лишним дней. Секретарь ЦК Трудовой партии Кореи Чо Чхун Рен сообщил, что новый корабль оснащен «самыми мощными вооружениями», а сам Ким Чен Ын подчеркнул необходимость дальнейшего укрепления боевых сил ВМС, ориентированных на дальнее мореплавание и следование мировым тенденциям развития военно-морских флотов.
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