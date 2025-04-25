Состояние разодранного бойцовыми собаками пермяка ухудшилось

Пермяк, на которого во вторник 15 апреля у проходной АО «ОДК — Пермские моторы» напали две бойцовые собаки, оказался в реанимации. У мужчины начались проблемы с почками. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала супруга пострадавшего Виктория Беляева.
«Вчера Андрею стало хуже. Он провел ночь в реанимации с диагнозом острая почечная недостаточность. Врачи его буквально спасли, провели ему гемодиализ дважды. По дальнейшей работоспособности почек непонятно, будут ли они функционировать», — сообщила корреспонденту агентства женщина.
Ранее мужчина был выписан из хирургического отделения больницы, несмотря на возражения супруги. «Больница переполнена. Там идет ремонт: в хирургии и на этаже, на котором он лежал», — пояснила Беляева. Врачи отпустили пермяка домой и порекомендовали продолжать перевязки в травмпункте, а также проходить курс вакцинации против бешенства.
Позднее семья приняла решение обратиться к частному терапевту, так как ожидание участкового врача могло затянуться. Терапевт назначила анализы, а вскоре получения результатов позвонила и рекомендовала срочно вызвать скорую помощь, предупредив о риске потери одной или даже обеих почек. «Мы вызвали скорую, нас отвезли в ближайшее приемное отделение. Посмотрели на его анализы, и посмотрели на него, как будто бы на привидение», — рассказала супруга пострадавшего. Мужчине срочно провели гемодиализ. Процедуру осуществили вечером и повторили утром следующего дня.
URA.RU писало, что инцидент произошел 15 апреля на парковке у предприятия «Пермские моторы». Две собаки повалили на землю прохожего и начали рвать его. Происходящее увидели коллеги Беляева, они бросились к нему на помощь. Собак к проходной завода привел мужчина, который пришел устраиваться на «Пермские моторы» транспортировщиком. Об этом URA.RU рассказал источник на предприятии.
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