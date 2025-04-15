Бойцовские собаки напали на мужчину в Перми

В Свердловском районе Перми две собаки бойцовой породы напали на прохожего и нанесли ему серьезные травмы. Инцидент произошел возле проходной АО «ОДК-Авиадвигатель». Видео произошедшего появилось в telegram-канале «ЧП Пермь».
«Инцидент произошел возле одного из предприятий в Перми. Мужчина приехал на собеседование и оставил двух бойцовских собак привязанными к забору. Животные сорвались с привязи и начали бросаться на прохожих. Люди разбежались, но одному мужчине не удалось убежать — собаки повалили его и начали кусать. Пострадавшего госпитализировали — у него тяжелые травмы руки и множественные укусы», — сообщает telegram-канал со ссылкой на очевидцев.
В региональном ГУ МВД порталу perm.aif.ru рассказали, что личность владельца животных уже установлена. Пострадавшим оказался мужчина 1989 года рождения. Он госпитализирован с травмой руки. Полиция начала проверку. Корреспондент URA.RU направил запрос в региональное ГУ МВД, ответ ожидается.
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