25 апреля 2025

«Макдональдс» решил вернуться в Россию, зарегистрировав товарный знак

Роспатент: «Макдональдс» подал заявку на товарный знак на русском языке
© Служба новостей «URA.RU»
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McDonalds подала заявку на регистрацию товарного знака на русском языке
McDonalds подала заявку на регистрацию товарного знака на русском языке Фото:

Компания McDonalds подала заявку на регистрацию товарного знака в России. Это следует из базы Роспатента.

«Дата поступления заявки: 28.12.2024. Опубликовано: 03.01.2025. Заявки на товарные знаки, знаки обслуживания. Изображение (воспроизведение) заявляемого обозначения „Макдонадс“», — говорится в документе Федеральной службы по интеллектуальной собственности. 

Отмечается, что компания находится в контакте с ведомством — она направила письмо о соответствии перечня товаров и услуг требованиям Кодекса. Заявка McDonalds находится на рассмотрении, шансы одобрения высокие, поскольку компания сохранила права на все ключевые бренды. При этом заявление о регистрации знака на русском языке свидетельствует о том, что в компании мониторят ситуацию на российском рынке и в законодательстве РФ, рассказала гендиректор «Онлайн Патента» Алина Акиншина в беседе с РИА Новости. По их данным, под знаком «Макдоналдс» компания планирует готовить и продавать еду и напитки, а также открывать рестораны на территории России.

Ранее стало известно, что целый ряд иностранных компаний — Louis Vuitton, Kia, Hyundai, IKEA и другие — подали заявки на регистрации своих товарных знаков. Отмечалось, что это обычная практика для сохранения авторского права. О планах на возвращение в Россию никакие ушедшие зарубежные компании не заявляли.

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Компания McDonalds подала заявку на регистрацию товарного знака в России. Это следует из базы Роспатента. «Дата поступления заявки: 28.12.2024. Опубликовано: 03.01.2025. Заявки на товарные знаки, знаки обслуживания. Изображение (воспроизведение) заявляемого обозначения „Макдонадс“», — говорится в документе Федеральной службы по интеллектуальной собственности.  Отмечается, что компания находится в контакте с ведомством — она направила письмо о соответствии перечня товаров и услуг требованиям Кодекса. Заявка McDonalds находится на рассмотрении, шансы одобрения высокие, поскольку компания сохранила права на все ключевые бренды. При этом заявление о регистрации знака на русском языке свидетельствует о том, что в компании мониторят ситуацию на российском рынке и в законодательстве РФ, рассказала гендиректор «Онлайн Патента» Алина Акиншина в беседе с РИА Новости. По их данным, под знаком «Макдоналдс» компания планирует готовить и продавать еду и напитки, а также открывать рестораны на территории России. Ранее стало известно, что целый ряд иностранных компаний — Louis Vuitton, Kia, Hyundai, IKEA и другие — подали заявки на регистрации своих товарных знаков. Отмечалось, что это обычная практика для сохранения авторского права. О планах на возвращение в Россию никакие ушедшие зарубежные компании не заявляли.
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© Служба новостей «URA.RU»
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