«Макдональдс» решил вернуться в Россию, зарегистрировав товарный знак

Компания McDonalds подала заявку на регистрацию товарного знака в России. Это следует из базы Роспатента.
«Дата поступления заявки: 28.12.2024. Опубликовано: 03.01.2025. Заявки на товарные знаки, знаки обслуживания. Изображение (воспроизведение) заявляемого обозначения „Макдонадс“», — говорится в документе Федеральной службы по интеллектуальной собственности.
Отмечается, что компания находится в контакте с ведомством — она направила письмо о соответствии перечня товаров и услуг требованиям Кодекса. Заявка McDonalds находится на рассмотрении, шансы одобрения высокие, поскольку компания сохранила права на все ключевые бренды. При этом заявление о регистрации знака на русском языке свидетельствует о том, что в компании мониторят ситуацию на российском рынке и в законодательстве РФ, рассказала гендиректор «Онлайн Патента» Алина Акиншина в беседе с РИА Новости. По их данным, под знаком «Макдоналдс» компания планирует готовить и продавать еду и напитки, а также открывать рестораны на территории России.
Ранее стало известно, что целый ряд иностранных компаний — Louis Vuitton, Kia, Hyundai, IKEA и другие — подали заявки на регистрации своих товарных знаков. Отмечалось, что это обычная практика для сохранения авторского права. О планах на возвращение в Россию никакие ушедшие зарубежные компании не заявляли.
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