Алаудинов: в Белгородской и Курской областях сохраняется сложная обстановка

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Алаудинов заявил, что ВСУ пытаются вклиниться в оборону группы «Север»
Алаудинов заявил, что ВСУ пытаются вклиниться в оборону группы «Север» Фото:
новость из сюжета
ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

ВСУ продолжают попытки прорваться через оборону группировки «Север» российских войск в Белгородской и Курской областях. Об этом заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ и командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

«В Курской и Белгородской областях обстановка контролируемая, но сложная, конечно. Противник <…> все время пытается вклиниться на других участках», — сообщил Апты Алаудинов в беседе с ТАСС. Он подчеркнул, что командованию приходится постоянно следить за развитием событий, чтобы не допустить ухудшения ситуации на линии соприкосновения.

Ранее стало известно о том, что украинские войска начали попытки провокаций на границе Белгородской области. ВС РФ успешно отбивают их атаки. 

В Курской области под контролем ВСУ остался только один населенный пункт — Горналь. В настоящее время российская армия активно освобождает его.

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ВСУ продолжают попытки прорваться через оборону группировки «Север» российских войск в Белгородской и Курской областях. Об этом заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ и командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. «В Курской и Белгородской областях обстановка контролируемая, но сложная, конечно. Противник <…> все время пытается вклиниться на других участках», — сообщил Апты Алаудинов в беседе с ТАСС. Он подчеркнул, что командованию приходится постоянно следить за развитием событий, чтобы не допустить ухудшения ситуации на линии соприкосновения. Ранее стало известно о том, что украинские войска начали попытки провокаций на границе Белгородской области. ВС РФ успешно отбивают их атаки.  В Курской области под контролем ВСУ остался только один населенный пункт — Горналь. В настоящее время российская армия активно освобождает его.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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