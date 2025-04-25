Руководство и персонал Лесниковского лицея в Кетовском округе Курганской области будут наказаны за антисанитарию, тараканов в учебном заведении, личинки и волосы в школьной еде после жалоб родителей учащихся, опубликованных в соцсетях. Об этом сообщает администрация округа.
«В Лесниковском лицее проводится проверка силами сотрудников Департамента образования и науки, администрации Кетовского округа, Роспотребнадзора. Часть фактов, указанных в видео, подтвердилась, в том числе наличие насекомых в помещениях и мусор на территории. Виновные будут наказаны. Уже принято решение о вынесении выговоров директору лицея и его заместителю, завхоз будет уволен», — сообщается в официальной группе администрации Кетовского округа в соцсети «ВКонтакте».
Чиновники поясняют, что в лицее проводят уборку и дезинфекцию помещений, а также приводят в порядок территорию. Ранее родители учащихся рассказали в соцсетях о том, что возле школы лежит гора мусора, по стенам бегают тараканы, а в еде часто попадаются личинки и волосы. Перчатки и шапочки сотрудники столовой, по их словам, используют только во время проверок. Фото школьного питания читатели эксклюзивно прислали в редакцию URA.RU.
«Дети жалуются директору, но он остается равнодушным. Качество еды настолько плохое, что вызывает слезы — словно кормят собак. К тому же, во время уроков детектор выходит покурить на школьный двор, что тоже негативно сказывается на дисциплине и атмосфере в лицее. Как родитель, мне очень неприятно смотреть на все это и думать, что мои дети находятся в таких условиях», — сообщалось ранее в соцсетях.
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