25 апреля 2025

«Словно кормят собак»: руководство курганского лицея накажут за опасную школьную еду. Фото, видео

В Курганской области уволят завхоза лицея за грязь и опасную еду для детей
© Служба новостей «URA.RU»
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Детей в лицее кормят едой с личинками и тараканами
Детей в лицее кормят едой с личинками и тараканами Фото:

Руководство и персонал Лесниковского лицея в Кетовском округе Курганской области будут наказаны за антисанитарию, тараканов в учебном заведении, личинки и волосы в школьной еде после жалоб родителей учащихся, опубликованных в соцсетях. Об этом сообщает администрация округа.

«В Лесниковском лицее проводится проверка силами сотрудников Департамента образования и науки, администрации Кетовского округа, Роспотребнадзора. Часть фактов, указанных в видео, подтвердилась, в том числе наличие насекомых в помещениях и мусор на территории. Виновные будут наказаны. Уже принято решение о вынесении выговоров директору лицея и его заместителю, завхоз будет уволен», — сообщается в официальной группе администрации Кетовского округа в соцсети «ВКонтакте».

Чиновники поясняют, что в лицее проводят уборку и дезинфекцию помещений, а также приводят в порядок территорию. Ранее родители учащихся рассказали в соцсетях о том, что возле школы лежит гора мусора, по стенам бегают тараканы, а в еде часто попадаются личинки и волосы. Перчатки и шапочки сотрудники столовой, по их словам, используют только во время проверок. Фото школьного питания читатели эксклюзивно прислали в редакцию URA.RU.

«Дети жалуются директору, но он остается равнодушным. Качество еды настолько плохое, что вызывает слезы — словно кормят собак. К тому же, во время уроков детектор выходит покурить на школьный двор, что тоже негативно сказывается на дисциплине и атмосфере в лицее. Как родитель, мне очень неприятно смотреть на все это и думать, что мои дети находятся в таких условиях», — сообщалось ранее в соцсетях.

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Руководство и персонал Лесниковского лицея в Кетовском округе Курганской области будут наказаны за антисанитарию, тараканов в учебном заведении, личинки и волосы в школьной еде после жалоб родителей учащихся, опубликованных в соцсетях. Об этом сообщает администрация округа. «В Лесниковском лицее проводится проверка силами сотрудников Департамента образования и науки, администрации Кетовского округа, Роспотребнадзора. Часть фактов, указанных в видео, подтвердилась, в том числе наличие насекомых в помещениях и мусор на территории. Виновные будут наказаны. Уже принято решение о вынесении выговоров директору лицея и его заместителю, завхоз будет уволен», — сообщается в официальной группе администрации Кетовского округа в соцсети «ВКонтакте». Чиновники поясняют, что в лицее проводят уборку и дезинфекцию помещений, а также приводят в порядок территорию. Ранее родители учащихся рассказали в соцсетях о том, что возле школы лежит гора мусора, по стенам бегают тараканы, а в еде часто попадаются личинки и волосы. Перчатки и шапочки сотрудники столовой, по их словам, используют только во время проверок. Фото школьного питания читатели эксклюзивно прислали в редакцию URA.RU. «Дети жалуются директору, но он остается равнодушным. Качество еды настолько плохое, что вызывает слезы — словно кормят собак. К тому же, во время уроков детектор выходит покурить на школьный двор, что тоже негативно сказывается на дисциплине и атмосфере в лицее. Как родитель, мне очень неприятно смотреть на все это и думать, что мои дети находятся в таких условиях», — сообщалось ранее в соцсетях.
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