Минобороны: ВСУ атаковали Россию 45 дронами

Дроны ВСУ атаковали четыре региона России
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Средства ПВО России сбили 45 украинских дронов над территорией России в ночь на 26 апреля. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Силы ПВО РФ сбили 45 украинских БПЛА над территорией России за ночь», — отметили в российском Минобороны. Над Курской областью было уничтожено 27 беспилотников, над Белгородской — 16, а над Липецкой и Ростовской областями — по одному.
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