Минобороны: ВСУ атаковали Россию 45 дронами

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дроны ВСУ атаковали четыре региона России
Дроны ВСУ атаковали четыре региона России Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Средства ПВО России сбили 45 украинских дронов над территорией России в ночь на 26 апреля. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Силы ПВО РФ сбили 45 украинских БПЛА над территорией России за ночь», — отметили в российском Минобороны. Над Курской областью было уничтожено 27 беспилотников, над Белгородской — 16, а над Липецкой и Ростовской областями — по одному.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Средства ПВО России сбили 45 украинских дронов над территорией России в ночь на 26 апреля. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Силы ПВО РФ сбили 45 украинских БПЛА над территорией России за ночь», — отметили в российском Минобороны. Над Курской областью было уничтожено 27 беспилотников, над Белгородской — 16, а над Липецкой и Ростовской областями — по одному.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...