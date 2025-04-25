Пермский край вошел в топ-5 регионов по числу должников с запретом на выезд

В январе-феврале 2025 года Пермский край оказался в пятерке российских регионов с наибольшим количеством должников, которым запрещен выезд за границу. Такие данные опубликовала Федеральная служба судебных приставов (ФССП).
«Самое большое число исполнительных производств с ограничением на выезд из России ведут главные управления ФССП России по Краснодарскому краю, Башкортостану, Ростовской и Московской областям, а также Пермскому краю», — рассказали в ФССП России. Ведомство цитирует РИА Новости. При этом меньше всего подобных дел — в Марий Эл, Ингушетии, Карелии, Магаданской области, Камчатском крае и на Чукотке.
Ранее URA.RU рассказывало, что в праве выезда за пределы РФ ограничен каждый пятый житель Пермского края, находящийся в базе данных региональных судебных приставов. На начало апреля 2025 года в «стоп-листе» фигурирует более 360 тысяч должников.
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