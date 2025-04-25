25 апреля 2025

Шумков намерен представить к награде курганцев Олега и Данила Лаврентьевых

© Служба новостей «URA.RU»
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Дзюдоистов Лаврентьевых представят к награде за достижения в спорте
Дзюдоистов Лаврентьевых представят к награде за достижения в спорте Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков после победы Данила Лаврентьева на первенстве Европы по дзюдо предложил представить спортсмена к госнаграде и присвоить почетное звание его отцу и тренеру Олегу Лаврентьеву. Об этом глава региона написал в своем аккаунте в соцсетях.

«Поручил коллегам отработать вопросы присвоения Олегу Лаврентьеву звания „Почетный гражданин города Кургана“, а в отношении Данила ходатайствовать о представлении к государственной награде. Настоящие мужчины. Очень достойные кандидаты», — написал Шумков в своем telegram-канале «силаVправде (V.Шумков)».

Ранее Данил Лаврентьев стал победителем первенства Европы по дзюдо в Черногории в весовой категории до 73 кг, завоевав золотую медаль удержанием в партере. После триумфа спортсмен поблагодарил болельщиков и передал привет родному Кургану, а Федерация дзюдо России и губернатор региона Вадим Шумков поздравили его и отметили вклад тренера и отца Олега Лаврентьева.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков после победы Данила Лаврентьева на первенстве Европы по дзюдо предложил представить спортсмена к госнаграде и присвоить почетное звание его отцу и тренеру Олегу Лаврентьеву. Об этом глава региона написал в своем аккаунте в соцсетях. «Поручил коллегам отработать вопросы присвоения Олегу Лаврентьеву звания „Почетный гражданин города Кургана“, а в отношении Данила ходатайствовать о представлении к государственной награде. Настоящие мужчины. Очень достойные кандидаты», — написал Шумков в своем telegram-канале «силаVправде (V.Шумков)». Ранее Данил Лаврентьев стал победителем первенства Европы по дзюдо в Черногории в весовой категории до 73 кг, завоевав золотую медаль удержанием в партере. После триумфа спортсмен поблагодарил болельщиков и передал привет родному Кургану, а Федерация дзюдо России и губернатор региона Вадим Шумков поздравили его и отметили вклад тренера и отца Олега Лаврентьева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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