Шумков намерен представить к награде курганцев Олега и Данила Лаврентьевых

Губернатор Курганской области Вадим Шумков после победы Данила Лаврентьева на первенстве Европы по дзюдо предложил представить спортсмена к госнаграде и присвоить почетное звание его отцу и тренеру Олегу Лаврентьеву. Об этом глава региона написал в своем аккаунте в соцсетях.
«Поручил коллегам отработать вопросы присвоения Олегу Лаврентьеву звания „Почетный гражданин города Кургана“, а в отношении Данила ходатайствовать о представлении к государственной награде. Настоящие мужчины. Очень достойные кандидаты», — написал Шумков в своем telegram-канале «силаVправде (V.Шумков)».
Ранее Данил Лаврентьев стал победителем первенства Европы по дзюдо в Черногории в весовой категории до 73 кг, завоевав золотую медаль удержанием в партере. После триумфа спортсмен поблагодарил болельщиков и передал привет родному Кургану, а Федерация дзюдо России и губернатор региона Вадим Шумков поздравили его и отметили вклад тренера и отца Олега Лаврентьева.
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