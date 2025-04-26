ВСУ убили боевика «Правого сектора»*, который сдался в плен России

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Киндер отметил, что ВСУ использовали все средства поражения, чтобы нанести максимальный урон группе
Киндер отметил, что ВСУ использовали все средства поражения, чтобы нанести максимальный урон группе Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВСУ атаковали группу ВС РФ, которая эвакуировала сдавшегося в плен бойца украинской националистической организации «Правый сектор» (признана террористической и запрещена в РФ). В итоге пленный погиб. Об этом рассказал боец 60-го отдельного мотострелкового батальона (ОМСБ) 51-й армии ВС России с позывным Киндер.

«Начали его эвакуировать сразу же, потому что ценный кадр, нужно было допросить. Не дошли мы туда... Пленный в итоге оказался двухсотым (убитым — прим. URA.RU), потому что нас накрыли фосфором, ракетами», — заявил Киндер. Его слова передает РИА Новости. 

Военнослужащий уточнил, что группа ВС РФ продолжала эвакуировать раненного в результате обстрела пленного еще два-три километра, однако из-за большой потери крови он скончался. Погибший пленный был 20-летним боевиком украинской националистической организации «Правый сектор», который ранее добровольно сдался в российский плен. Все это произошло на покровском направлении. 

*Организация признана террористической и запрещена на территории Российской Федерации

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ВСУ атаковали группу ВС РФ, которая эвакуировала сдавшегося в плен бойца украинской националистической организации «Правый сектор» (признана террористической и запрещена в РФ). В итоге пленный погиб. Об этом рассказал боец 60-го отдельного мотострелкового батальона (ОМСБ) 51-й армии ВС России с позывным Киндер. «Начали его эвакуировать сразу же, потому что ценный кадр, нужно было допросить. Не дошли мы туда... Пленный в итоге оказался двухсотым (убитым — прим. URA.RU), потому что нас накрыли фосфором, ракетами», — заявил Киндер. Его слова передает РИА Новости.  Военнослужащий уточнил, что группа ВС РФ продолжала эвакуировать раненного в результате обстрела пленного еще два-три километра, однако из-за большой потери крови он скончался. Погибший пленный был 20-летним боевиком украинской националистической организации «Правый сектор», который ранее добровольно сдался в российский плен. Все это произошло на покровском направлении.  *Организация признана террористической и запрещена на территории Российской Федерации
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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