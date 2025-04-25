25 апреля 2025

Губерниев позвал пермяков на юбилейную «звездную» эстафету. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Традиционная эстафета пройдет 1 мая (архивное фото)
Традиционная эстафета пройдет 1 мая (архивное фото) Фото:

Популярный спортивный журналист Дмитрий Губерниев пригласил пермяков и гостей краевой столицы на 95-ю легкоатлетическую эстафету на призы газеты «Звезда». Спортивный праздник пройдет 1 мая на стадионе «Динамо» в Перми, где спортивный комментатор будет главным ведущим. Видео с приглашением Губерниева разместил в своем telegram-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. 

«Друзья, пермяки, дорогие гости прекрасного региона! 1 мая нас ждет блестящая эстафета на призы газеты „Звезда“ — шутка ли, 95-тилетие отмечаем! Давайте встретимся на беговых дорожках. Это наш общий праздник спорта! Мы будем всячески пропагандировать бег и популяризировать здоровый образ жизни. Увидимся в великом городе, название которому Пермь», — сказал Дмитрий Губерниев в своем видеообращение.

Глава региона в своем telegram-канале поддержал инициативу, отметив историческую значимость мероприятия. «Этот праздник спорта снова объединит жителей Пермского края — трудовые коллективы, спортивные клубы, учебные заведения, людей всех возрастов. Даже в годы Великой Отечественной войны молотовцы отходили от станков, чтобы принять участие в этом забеге. Увидимся на стадионе „Динамо“ — в любую погоду!», — написал Махонин.

Ранее URA.RU рассказывало, что традиционная эстафета на призы газеты «Звезда» пройдет 1 мая. Забеги состоятся на стадионе «Динамо». Губерниев станет главным ведущим 95-ой эстафеты. Он прокомментирует несколько забегов и проведет там автографсессию. Эстафета на призы газеты «Звезда» проводится с 1930 года. Она проходила даже в годы Великой Отечественной войны. Перерыв случился только во время пандемии коронавируса.

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Популярный спортивный журналист Дмитрий Губерниев пригласил пермяков и гостей краевой столицы на 95-ю легкоатлетическую эстафету на призы газеты «Звезда». Спортивный праздник пройдет 1 мая на стадионе «Динамо» в Перми, где спортивный комментатор будет главным ведущим. Видео с приглашением Губерниева разместил в своем telegram-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.  «Друзья, пермяки, дорогие гости прекрасного региона! 1 мая нас ждет блестящая эстафета на призы газеты „Звезда“ — шутка ли, 95-тилетие отмечаем! Давайте встретимся на беговых дорожках. Это наш общий праздник спорта! Мы будем всячески пропагандировать бег и популяризировать здоровый образ жизни. Увидимся в великом городе, название которому Пермь», — сказал Дмитрий Губерниев в своем видеообращение. Глава региона в своем telegram-канале поддержал инициативу, отметив историческую значимость мероприятия. «Этот праздник спорта снова объединит жителей Пермского края — трудовые коллективы, спортивные клубы, учебные заведения, людей всех возрастов. Даже в годы Великой Отечественной войны молотовцы отходили от станков, чтобы принять участие в этом забеге. Увидимся на стадионе „Динамо“ — в любую погоду!», — написал Махонин. Ранее URA.RU рассказывало, что традиционная эстафета на призы газеты «Звезда» пройдет 1 мая. Забеги состоятся на стадионе «Динамо». Губерниев станет главным ведущим 95-ой эстафеты. Он прокомментирует несколько забегов и проведет там автографсессию. Эстафета на призы газеты «Звезда» проводится с 1930 года. Она проходила даже в годы Великой Отечественной войны. Перерыв случился только во время пандемии коронавируса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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