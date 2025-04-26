В России выявили уже два случая заболевания холерой за неделю

В Воронежской области выявлен случай заболевания холерой у жителя региона, который вернулся из Индии. Об этом сообщили журналистам в управлении Роспотребнадзора по Воронежской области. По данным ведомства, пациент прибыл рейсом из Индии в Москву 21 апреля и в настоящее время госпитализирован в бокс инфекционного стационара. Признаков заболевания у него нет, однако ему проводится антибактериальная терапия.
«Случай заболевания холерой выявлен у жителя Воронежской области. Пациент прибыл рейсом из Индии в Москву 21 апреля», — рассказали в Роспотребнадзоре. Сейчас пациент находится в стационаре, пьет антибиотики, у него нет признаков болезни.
Ранее аналогичный случай был зарегистрирован у жителя Московской области, который также прибыл этим рейсом из Индии. В ведомстве подчеркнули, что благодаря оперативным действиям был установлен круг всех контактных лиц в 33 регионах страны, в том числе среди пассажиров, прибывших этим же рейсом. Среди этих россиян и оказался житель Воронежской области. Ведомство напомнило, что неоднократно предупреждало о рисках завоза холеры из неблагополучных стран и было готово к подобной ситуации.
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