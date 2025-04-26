На Украине заявили, что ВС РФ стали использовать новый беспилотник в зоне СВО

ВС РФ в последние недели регулярно используют новый беспилотник «Бандероль» для нанесения ударов по украинским военным объектам. Об этом сообщает эксперт по связи Сергей Бескрестнов под псевдонимом Флэш.
«РФ наносит удары по Одесской области с использованием нового беспилотника „Бандероль“», — пишет украинское издание «Политика страны» со ссылкой на слова Сергея Бескрестнова. Отмечается, что данный дрон наносит большой урон ВСУ из-за того, что украинские ПВО не могут его сбить.
Подробные характеристики беспилотника, такие как тип носителя, мощность боевой части и дальность полета, пока остаются неизвестными. Эксперт также добавил, что название «Бандероль» ранее уже появлялось в открытых обсуждениях, однако только сейчас фиксируются первые случаи его регулярного боевого применения.
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