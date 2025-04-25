25 апреля 2025

Прокуратура взяла на контроль расследование смертельного ДТП в Добрянском округе

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура контролирует ход процессуальной проверки по факту смертельного ДТП
Прокуратура контролирует ход процессуальной проверки по факту смертельного ДТП Фото:

Прокуратура Пермского края взяла на контроль установление всех обстоятельств ДТП в Добрянском округе на трассе Пермь-Березники, включая причины и условия, способствовавшие трагедии. Об этом сообщается в telegram-канале региональной прокуратуры.

«Органы прокуратура края контролируют выяснение причин, обстоятельств и условий ДТП, произошедшего 25 апреля 2025 года на трассе Пермь-Березники, в результате которого пострадали и погибли люди. Также на контроль поставлен ход процессуальной проверки, проводимой правоохранительными органами», — рассказали в надзорном ведомстве.

Ранее URA.RU рассказывало, что авария произошла вечером на 125-м километре автодороги Пермь-Березники в Добрянском округе. Водитель LADA Granta (2006 года рождения) выехал на встречную полосу, где такой маневр запрещен, и столкнулся с Range Rover. В отечественной легковушке погибли водитель и два пассажира (2005 и 2007 годов рождения), а в иномарке пострадали два человека — их госпитализировали.

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Прокуратура Пермского края взяла на контроль установление всех обстоятельств ДТП в Добрянском округе на трассе Пермь-Березники, включая причины и условия, способствовавшие трагедии. Об этом сообщается в telegram-канале региональной прокуратуры. «Органы прокуратура края контролируют выяснение причин, обстоятельств и условий ДТП, произошедшего 25 апреля 2025 года на трассе Пермь-Березники, в результате которого пострадали и погибли люди. Также на контроль поставлен ход процессуальной проверки, проводимой правоохранительными органами», — рассказали в надзорном ведомстве. Ранее URA.RU рассказывало, что авария произошла вечером на 125-м километре автодороги Пермь-Березники в Добрянском округе. Водитель LADA Granta (2006 года рождения) выехал на встречную полосу, где такой маневр запрещен, и столкнулся с Range Rover. В отечественной легковушке погибли водитель и два пассажира (2005 и 2007 годов рождения), а в иномарке пострадали два человека — их госпитализировали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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