Прокуратура взяла на контроль расследование смертельного ДТП в Добрянском округе

Прокуратура Пермского края взяла на контроль установление всех обстоятельств ДТП в Добрянском округе на трассе Пермь-Березники, включая причины и условия, способствовавшие трагедии. Об этом сообщается в telegram-канале региональной прокуратуры.
«Органы прокуратура края контролируют выяснение причин, обстоятельств и условий ДТП, произошедшего 25 апреля 2025 года на трассе Пермь-Березники, в результате которого пострадали и погибли люди. Также на контроль поставлен ход процессуальной проверки, проводимой правоохранительными органами», — рассказали в надзорном ведомстве.
Ранее URA.RU рассказывало, что авария произошла вечером на 125-м километре автодороги Пермь-Березники в Добрянском округе. Водитель LADA Granta (2006 года рождения) выехал на встречную полосу, где такой маневр запрещен, и столкнулся с Range Rover. В отечественной легковушке погибли водитель и два пассажира (2005 и 2007 годов рождения), а в иномарке пострадали два человека — их госпитализировали.
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