25 апреля 2025

Сотрудники ДПС спасли беспомощную пенсионерку в Курганской области. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Инспекторы ДПС дождались огнеборцев, которые устранили задымление
Инспекторы ДПС дождались огнеборцев, которые устранили задымление Фото:

В Курганской области сотрудники ДПС спасли пожилую женщину, которая могла надышаться дымом и погибнуть. Они вынесли беспомощную пенсионерку из задымленного дома. Об этом сообщает Госавтоинспекция.

«Утром в дежурную часть МО МВД России „Петуховский“ поступило сообщение о том, что в частном доме, где проживает семейная пара пенсионеров, произошло задымление. Прибывшие полицейские перелезли через забор и зашли в дом. В заполненном едким дымом помещении они обнаружили бабушку, которая имела проблемы с опорно-двигательным аппаратом и не могла самостоятельно выйти на улицу», — сообщается на сайте УМВД.

Инспектор дорожного надзора лейтенант полиции Ерик Уакпаев и инспектор ДПС младший лейтенант полиции Иван Важенин на руках вынесли женщину из дома и посадили в патрульный автомобиль. Они передали ее медикам и дождались сотрудников МЧС, которые устранили задымление в доме пенсионеров.

Вместе со стражами порядка жилище покинул супруг женщины. Выяснилось, что дом заволокло дымом после того, как пожилая пара решила затопить печь.

Инспекторы вынесли женщину и передали медикам
Инспекторы вынесли женщину и передали медикам
Фото:

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В Курганской области сотрудники ДПС спасли пожилую женщину, которая могла надышаться дымом и погибнуть. Они вынесли беспомощную пенсионерку из задымленного дома. Об этом сообщает Госавтоинспекция. «Утром в дежурную часть МО МВД России „Петуховский“ поступило сообщение о том, что в частном доме, где проживает семейная пара пенсионеров, произошло задымление. Прибывшие полицейские перелезли через забор и зашли в дом. В заполненном едким дымом помещении они обнаружили бабушку, которая имела проблемы с опорно-двигательным аппаратом и не могла самостоятельно выйти на улицу», — сообщается на сайте УМВД. Инспектор дорожного надзора лейтенант полиции Ерик Уакпаев и инспектор ДПС младший лейтенант полиции Иван Важенин на руках вынесли женщину из дома и посадили в патрульный автомобиль. Они передали ее медикам и дождались сотрудников МЧС, которые устранили задымление в доме пенсионеров. Вместе со стражами порядка жилище покинул супруг женщины. Выяснилось, что дом заволокло дымом после того, как пожилая пара решила затопить печь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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