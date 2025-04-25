В Курганской области сотрудники ДПС спасли пожилую женщину, которая могла надышаться дымом и погибнуть. Они вынесли беспомощную пенсионерку из задымленного дома. Об этом сообщает Госавтоинспекция.
«Утром в дежурную часть МО МВД России „Петуховский“ поступило сообщение о том, что в частном доме, где проживает семейная пара пенсионеров, произошло задымление. Прибывшие полицейские перелезли через забор и зашли в дом. В заполненном едким дымом помещении они обнаружили бабушку, которая имела проблемы с опорно-двигательным аппаратом и не могла самостоятельно выйти на улицу», — сообщается на сайте УМВД.
Инспектор дорожного надзора лейтенант полиции Ерик Уакпаев и инспектор ДПС младший лейтенант полиции Иван Важенин на руках вынесли женщину из дома и посадили в патрульный автомобиль. Они передали ее медикам и дождались сотрудников МЧС, которые устранили задымление в доме пенсионеров.
Вместе со стражами порядка жилище покинул супруг женщины. Выяснилось, что дом заволокло дымом после того, как пожилая пара решила затопить печь.
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