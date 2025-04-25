Сенатор Павлова пришла на Беременный форум в Челябинске

В Челябинске 26 апреля проходит Уральский беременный форум. Гостей приветствовала заместитель председателя правительства региона Маргарита Павлова.
«Только задумайтесь, сколько судеб было переплетено, чтобы каждый из вас появился на свет. И ребенок — это продолжение нас с вами, продолжение наших родителей, продолжение наших бабушек и дедушек. И когда вы увидите силу своего рода, силу своих предков, вы поймете, что вам все по плечу. И наши дети — это удивительный мир. Рождение детей — это большая-большая радость. И с каждым ребенком приходит все больше и больше блага в вашу семью», — отметила зампред.
Первым блоком мероприятия стала пленарная дискуссия «С чего начинается семья?». Спикерами помимо Маргариты Павловой выступили официальные лица и общественные деятели Челябинской области: и.о. министра социальных отношений региона Любовь Истомина, священник и отец четверых детей Павел Курбатов, социальный предприниматель и мама пятерых детей Надежда Багайчук.
Еще одна встреча форума была посвящена родам. Советами с гостями поеделились первые лица роддомов Челябинска и Миасса. Отдельно обсуждали материнский капитал. Также говорили о многодетных семьях, недоношенных детях, грудном вскармливании, уходе за новорожденными, психологии и так далее. Работал «Мужской зал» для отцов и тех, кто готовится ими стать.
Мероприятие организовано АНО «Союз родителей» при поддержке Регионального сервисного уполномоченного. Генеральный партнёр форума — Медицинский центр «Лотос».
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