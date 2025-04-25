Изрезанное тело женщины нашли на жд-станции в Екатеринбурге

Трагедия произошла утром (архивное фото)
На железнодорожной станции «Чапаевская» в Екатеринбурге нашли тело женщины с ножевыми ранениями. Об этом URA.RU сказал источник в экстренных службах города.
«Предположительно, погибшей около 55 лет. На месте работают сотрудники полиции и скорой помощи», — сообщил собеседник агентства.
В пресс-службе свердловского СКР на транспорте подтвердили URA.RU факт случившего. Следователи выясняют подробности трагедии.
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