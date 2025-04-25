25 апреля 2025

Изрезанное тело женщины нашли на жд-станции в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Трагедия произошла утром (архивное фото) Фото:

На железнодорожной станции «Чапаевская» в Екатеринбурге нашли тело женщины с ножевыми ранениями. Об этом URA.RU сказал источник в экстренных службах города.

«Предположительно, погибшей около 55 лет. На месте работают сотрудники полиции и скорой помощи», — сообщил собеседник агентства.

В пресс-службе свердловского СКР на транспорте подтвердили URA.RU факт случившего. Следователи выясняют подробности трагедии.

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На железнодорожной станции «Чапаевская» в Екатеринбурге нашли тело женщины с ножевыми ранениями. Об этом URA.RU сказал источник в экстренных службах города. «Предположительно, погибшей около 55 лет. На месте работают сотрудники полиции и скорой помощи», — сообщил собеседник агентства. В пресс-службе свердловского СКР на транспорте подтвердили URA.RU факт случившего. Следователи выясняют подробности трагедии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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