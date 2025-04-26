«Заискрился от энергии»: представитель Киркорова объяснила инцидент с одеждой артиста

Представитель Киркорова Успенская: одежда Киркорова загорелась из-за его энергии
© Служба новостей «URA.RU»
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Киркоров продолжает репетиции несмотря на ожоги от искрившейся одежды
Киркоров продолжает репетиции несмотря на ожоги от искрившейся одежды Фото:

Российский певец Филипп Киркоров, который получил ожог во время выступления в концертном зале «Октябрьский» 25 апреля в Москве, загорелся от своей собственной энергии. Об этом сообщила его представитель Екатерина Успенская.

«(Одежда, — прим. URA.RU) заискрилась от его энергии», — заявила Екатерина Успенская в беседе с «Газета.ru». Она добавила, что Киркоров в настоящее время продолжает репетиции. По ее словам, команде артиста еще предстоит решить, будет ли дальнейшая программа  изменена из-за травм.

Ранее стало известно о том, что во время концерта Киркоров спускался на сцену на огромном микрофоне. Из его спины посыпались искры, создавая образ крыльев. Однако из-за неполадок загорелся его пиджак, а от этого пострадал и сам артист. Певец несколько раз сказал, что обжегся, после чего ушел за кулисы, сменил образ и продолжи петь.

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Российский певец Филипп Киркоров, который получил ожог во время выступления в концертном зале «Октябрьский» 25 апреля в Москве, загорелся от своей собственной энергии. Об этом сообщила его представитель Екатерина Успенская. «(Одежда, — прим. URA.RU) заискрилась от его энергии», — заявила Екатерина Успенская в беседе с «Газета.ru». Она добавила, что Киркоров в настоящее время продолжает репетиции. По ее словам, команде артиста еще предстоит решить, будет ли дальнейшая программа  изменена из-за травм. Ранее стало известно о том, что во время концерта Киркоров спускался на сцену на огромном микрофоне. Из его спины посыпались искры, создавая образ крыльев. Однако из-за неполадок загорелся его пиджак, а от этого пострадал и сам артист. Певец несколько раз сказал, что обжегся, после чего ушел за кулисы, сменил образ и продолжи петь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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