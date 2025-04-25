Пермские ЗАГСы зарегистрировали рекордное число браков в уникальную дату

В Пермском крае 267 пар выбрали необычную «зеркальную» дату 25.04.25 для заключения брака, установив рекорд по числу свадеб за один день. Впереди — еще несколько магических дат, которые молодожены уже присматривают для своих торжеств. Об этом сообщает региональный ЗАГС на своей странице «Вконтакте».
«Последняя пятница апреля 2025 года запомнилась жителям Пермского края свадебным бумом. В день уникальной „зеркальной“ даты — 25.04.25 — в ЗАГСах региона зарегистрировали брак 267 пар. Такие необычные цифры в календаре традиционно привлекают влюбленных, верящих в их особую энергетику и символику новых начинаний», — рассказали в комитете.
Как пояснили специалисты ЗАГСа, впереди молодоженов ждет еще несколько необычных дат для бракосочетаний. Так, 25 мая (25.05.25) при сложении всех цифр дает число 3, которое символизирует радость, оптимизм и творческую свободу. Считается, что свадьбы в этот день наполняются положительными эмоциями и способствуют укреплению отношений через совместное веселье и радость.
Еще одной примечательной датой станет 25 августа 2025 года (25.08.25). Восьмерка в этой комбинации при переворачивании превращается в знак бесконечности, что делает день особенно привлекательным для тех, кто хочет подчеркнуть вечность своих чувств.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае стали реже разводиться. При этом увеличилось количество свадеб.
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