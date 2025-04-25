25 апреля 2025

Тюменский школьник создал 3D-экскурсию по легендарному поезду-бане военных лет

© Служба новостей «URA.RU»
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Желающие смогут в VR-шлемах совершить виртуальную экскурсию по историческому составу
Желающие смогут в VR-шлемах совершить виртуальную экскурсию по историческому составу Фото:

Юный разработчик из Тюмени создал цифровую 3D-реконструкцию знаменитого 38-го Банно-дезинфекционного поезда, построенного в 1942 году. Проект позволит пользователям в VR-шлемах совершить виртуальную экскурсию по историческому составу, состоящему из локомотива и 10 вагонов различного назначения.

«Человек, надев шлем виртуальной реальности, окажется на железнодорожной станции во время Великой Отечественной войны, где стоит локомотив и 10 вагонов — баня, парильня, вагон отдыха, медицинский вагон, цистерны, станции для фильтрации воды. Будет информационная часть, чтобы пользователи могли познакомиться с устройством и техническими деталями», — рассказал школьник журналистам издания «Тюменская область сегодня».

Проект виртуальной экскурсии представят к юбилею Победы. Она будет доступна через специальную ссылку с использованием VR-шлема на устройствах Android.

Тюменский поезд-баня, построенный всего за 25 дней, стал спасением для миллиона солдат. Он помогал бороться не только с врагом на фронте, но и с вшами и антисанитарией в тылу.

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Юный разработчик из Тюмени создал цифровую 3D-реконструкцию знаменитого 38-го Банно-дезинфекционного поезда, построенного в 1942 году. Проект позволит пользователям в VR-шлемах совершить виртуальную экскурсию по историческому составу, состоящему из локомотива и 10 вагонов различного назначения. «Человек, надев шлем виртуальной реальности, окажется на железнодорожной станции во время Великой Отечественной войны, где стоит локомотив и 10 вагонов — баня, парильня, вагон отдыха, медицинский вагон, цистерны, станции для фильтрации воды. Будет информационная часть, чтобы пользователи могли познакомиться с устройством и техническими деталями», — рассказал школьник журналистам издания «Тюменская область сегодня». Проект виртуальной экскурсии представят к юбилею Победы. Она будет доступна через специальную ссылку с использованием VR-шлема на устройствах Android. Тюменский поезд-баня, построенный всего за 25 дней, стал спасением для миллиона солдат. Он помогал бороться не только с врагом на фронте, но и с вшами и антисанитарией в тылу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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