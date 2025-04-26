Герасимов доложил Путину об освобождении Курской области

Курская область полностью освобождена
новость из сюжетаВС России полностью выдавили ВСУ из Курской области
Курская область полностью зачищена от ВСУ, об этом начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину. «Операция по освобождению Курской области от ВСУ завершена», — передает представитель Кремля Дмитрий Песков.
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