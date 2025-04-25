Фура загорелась в Ашинском районе
В Ашинском районе Челябинской области на ходу загорелась фура. Все произошло на федеральной трассе М-5 «Урал», сообщили в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону.
«Госавтоинспекция информирует, что на 1601 км автодороги М-5 „Урал“ (Москва-Челябинск) произошло самопроизвольное возгорание фуры», — рассказали в ведомстве. Сотрудники Госавтоинспекции ввели реверсивное движение.
На место прибыли пожарные. Кабина большегруза выгорела полностью.
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