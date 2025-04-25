25 апреля 2025

На челябинской трассе на ходу вспыхнула фура. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Фура загорелась в Ашинском районе
Фура загорелась в Ашинском районе Фото:

В Ашинском районе Челябинской области на ходу загорелась фура. Все произошло на федеральной трассе М-5 «Урал», сообщили в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону.

«Госавтоинспекция информирует, что на 1601 км автодороги М-5 „Урал“ (Москва-Челябинск) произошло самопроизвольное возгорание фуры», — рассказали в ведомстве. Сотрудники Госавтоинспекции ввели реверсивное движение.

На место прибыли пожарные. Кабина большегруза выгорела полностью.

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В Ашинском районе Челябинской области на ходу загорелась фура. Все произошло на федеральной трассе М-5 «Урал», сообщили в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону. «Госавтоинспекция информирует, что на 1601 км автодороги М-5 „Урал“ (Москва-Челябинск) произошло самопроизвольное возгорание фуры», — рассказали в ведомстве. Сотрудники Госавтоинспекции ввели реверсивное движение. На место прибыли пожарные. Кабина большегруза выгорела полностью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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