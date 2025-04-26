Полный разгром ВСУ и помощь корейцев: Герасимов раскрыл подробности освобождения Курской области

Российские военные окончательно освободили Курскую область от украинских военных. Информацию об этом подтвердил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Он также отметил, что поддержку российским бойцам оказывали представители армии КНДР. Вторжение ВСУ, начавшееся с 6 августа 2024 года, продлилось около девяти месяцев. Какие еще подробности освобождения российского региона озвучил Герасимов — в материале URA.RU.
Разгром украинских сил в Курской области
Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину о полном разгроме украинских формирований, вторгшихся в Курскую область. По его словам, ВСУ понесли колоссальные потери — более 76 тысяч военнослужащих, включая наиболее оснащенные подразделения, в том числе те, что были вооружены западной техникой.
Последний населенный пункт в регионе, село Горналь, был освобожден от украинских войск в субботу, 26 апреля. Герасимов подчеркнул, что планы Киева создать плацдарм в Курской области полностью провалились.
Путин, комментируя доклад Герасимова, заявил, что разгром противника в Курской области создает благоприятные условия для успеха на других участках фронта. Кроме того, по словам президента РФ, успехи ВС РФ приближают разгром неонацистского режима в целом.
Роль бойцов КНДР в освобождении Курской области
Герасимов также отметил высокий профессионализм бойцов из КНДР, которые принимали участие в освобождении Курской области. Их действия значительно ускорили разгром украинских формирований и способствовали стабилизации обстановки в приграничье, отметил начальник Генштаба.
Операция «Поток»: крах обороны ВСУ
Особое внимание в докладе было уделено операции «Поток», в ходе которой оборона ВСУ рухнула, что привело к хаотичному отступлению украинских сил. За пять дней с начала операции площадь вклинения сократилась в 2,5 раза, что позволило российским войскам быстро восстановить контроль над территорией, отметил Герасимов.
Зачистка территории и ликвидация остатков ВСУ
В настоящее время в районах Курской области продолжаются проверки заброшенных строений и лесных массивов на предмет выявления одиночных военнослужащих ВСУ, пытающихся скрыться. Подразделения российской армии ведут поисково-зачистные операции, чтобы полностью исключить угрозу диверсий.
Создание зоны безопасности в Сумской области
Помимо курского направления, Герасимов доложил о продолжающемся формировании зоны безопасности в Сумской области. На данном участке уже освобождены четыре населенных пункта, а под контроль взято более 90 квадратных километров территории.
Ликвидация диверсионных групп в Белгородской области
Валерий Герасимов также отметил успехи российской армии в уничтожении украинских диверсантов и на других российских территориях. В частности, в Белгородской области группировка «Север» завершила уничтожение украинских диверсионных групп в районе села Поповка. В настоящее время ведутся поисковые операции для ликвидации оставшихся боевиков ВСУ, скрывающихся в приграничных лесополосах.
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