Для жителей Курской области, как и для всех россиян, наступил долгожданный день освобождения. Об этом заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Он поздравил жителей с освобождением региона от подразделений ВСУ.
«Этот день настал», — сказал Хинштейн на медиафоруме «17 ценностей России», передает РИА Новости. Он подчеркнул, что никто из россиян не сомневался, «что так будет». Хинштейн поблагодарил всех бойцов, кто освобождал Курскую область, и призвал помнить тех, кто погиб, защищая Родину.
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