Хинштейн поздравил жителей с освобождением Курской области

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Хинштейн призвал помнить всех, кто погиб за Курскую область
Хинштейн призвал помнить всех, кто погиб за Курскую область Фото:
новость из сюжета
ВС России полностью выдавили ВСУ из Курской области

Для жителей Курской области, как и для всех россиян, наступил долгожданный день освобождения. Об этом заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Он поздравил жителей с освобождением региона от подразделений ВСУ.

«Этот день настал», — сказал Хинштейн на медиафоруме «17 ценностей России», передает РИА Новости. Он подчеркнул, что никто из россиян не сомневался, «что так будет». Хинштейн поблагодарил всех бойцов, кто освобождал Курскую область, и призвал помнить тех, кто погиб, защищая Родину. 

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Для жителей Курской области, как и для всех россиян, наступил долгожданный день освобождения. Об этом заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Он поздравил жителей с освобождением региона от подразделений ВСУ. «Этот день настал», — сказал Хинштейн на медиафоруме «17 ценностей России», передает РИА Новости. Он подчеркнул, что никто из россиян не сомневался, «что так будет». Хинштейн поблагодарил всех бойцов, кто освобождал Курскую область, и призвал помнить тех, кто погиб, защищая Родину. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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