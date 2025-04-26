Алаудинов: спецназ «Ахмат» остается в Белгородской и Курской областях

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алаудинов заявил, что «Ахмат» не покинет границы Курской и Белгородской областей
Алаудинов заявил, что «Ахмат» не покинет границы Курской и Белгородской областей Фото:
новость из сюжета
ВС России полностью выдавили ВСУ из Курской области

Подразделение спецназа «Ахмат» продолжает выполнять задачи на участках государственной границы в Белгородской и Курской областях после полного освобождения последней. Об этом заявил замначальника Главного управления по военно-политической работе ВС РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

«Спецназ „Ахмат“ остается на участках госграницы в Белгородской и Курской областях», — заявил Алаудинов. Его слова передает ТАСС. 

Ранее сообщалось, что ВС РФ восстановили полный контроль над территорией Курской области. Президент России Владимир Путин выслушал доклад начальника Генерального штаба ВС РФ, информировавшего о завершении ликвидации украинских вооруженных формирований в регионе. Глава государства поздравил российских военных с успешным завершением операции и подчеркнул неудачу планов, предпринятых Киевом.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Подразделение спецназа «Ахмат» продолжает выполнять задачи на участках государственной границы в Белгородской и Курской областях после полного освобождения последней. Об этом заявил замначальника Главного управления по военно-политической работе ВС РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов. «Спецназ „Ахмат“ остается на участках госграницы в Белгородской и Курской областях», — заявил Алаудинов. Его слова передает ТАСС.  Ранее сообщалось, что ВС РФ восстановили полный контроль над территорией Курской области. Президент России Владимир Путин выслушал доклад начальника Генерального штаба ВС РФ, информировавшего о завершении ликвидации украинских вооруженных формирований в регионе. Глава государства поздравил российских военных с успешным завершением операции и подчеркнул неудачу планов, предпринятых Киевом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...