Подразделение спецназа «Ахмат» продолжает выполнять задачи на участках государственной границы в Белгородской и Курской областях после полного освобождения последней. Об этом заявил замначальника Главного управления по военно-политической работе ВС РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
«Спецназ „Ахмат“ остается на участках госграницы в Белгородской и Курской областях», — заявил Алаудинов. Его слова передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что ВС РФ восстановили полный контроль над территорией Курской области. Президент России Владимир Путин выслушал доклад начальника Генерального штаба ВС РФ, информировавшего о завершении ликвидации украинских вооруженных формирований в регионе. Глава государства поздравил российских военных с успешным завершением операции и подчеркнул неудачу планов, предпринятых Киевом.
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