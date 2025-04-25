В Екатеринбурге следователи возбудили уголовное дело после убийства пожилой женщины на железнодорожной станции Чапаевская. Об этом сообщили в Следственном управлении СК РФ по Свердловской области.
«Совместно с транспортной полицией выполняется комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося. Расследование уголовного дела взято на контроль руководством следственного управления», — сообщили в СУ СК России по Свердловской области.
Ранее было обнаружено тело 60-летней женщины с пятью ножевыми ранениями. У погибшей при себе остались дорогие украшения и мобильный телефон.
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