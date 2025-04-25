25 апреля 2025

СК возбудил дело по факту убийства пенсионерки на жд-станции в Екатеринбурге. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Погибшей женщине было около 55 лет
Погибшей женщине было около 55 лет Фото:

В Екатеринбурге следователи возбудили уголовное дело после убийства пожилой женщины на железнодорожной станции Чапаевская. Об этом сообщили в Следственном управлении СК РФ по Свердловской области.

«Совместно с транспортной полицией выполняется комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося. Расследование уголовного дела взято на контроль руководством следственного управления», — сообщили в СУ СК России по Свердловской области.

Ранее было обнаружено тело 60-летней женщины с пятью ножевыми ранениями. У погибшей при себе остались дорогие украшения и мобильный телефон.

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В Екатеринбурге следователи возбудили уголовное дело после убийства пожилой женщины на железнодорожной станции Чапаевская. Об этом сообщили в Следственном управлении СК РФ по Свердловской области. «Совместно с транспортной полицией выполняется комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося. Расследование уголовного дела взято на контроль руководством следственного управления», — сообщили в СУ СК России по Свердловской области. Ранее было обнаружено тело 60-летней женщины с пятью ножевыми ранениями. У погибшей при себе остались дорогие украшения и мобильный телефон.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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