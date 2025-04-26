Освобождение Курской области от украинских войск стало историческим событием. Об этом заявил исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.
«Сейчас будем думать, как это историческое событие должно быть у нас на курской земле отмечено», — заявил Хинштейн во время беседы с журналистом Кремлевского пула Павлом Юнашевым. Запись разговора опубликована в его telegram-канале.
Отвечая на вопрос о возможном победном салюте, Хинштейн отметил: «К сожалению, в последние месяцы звуки раскатов в воздухе вызывали у людей сложные чувства». Глава региона подчеркнул, что одной из приоритетных задач остается поддержка жителей, возвращающихся в освобожденные населенные пункты.
Российские вооруженные силы полностью восстановили контроль над территорией Курской области, окончательно вытеснив подразделения украинской армии. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов.
По его словам, российским военным оказывали содействие военнослужащие Корейской Народно-Демократической Республики. Напомним, что наступление Вооруженных сил Украины, стартовавшее 6 августа 2024 года, продолжалось приблизительно девять месяцев.
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