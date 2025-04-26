Tasnim: число пострадавших при взрыве на юге Ирана выросло до 516

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Последствия взрыва ощутили жители в радиусе 20 км от места происшествия
Последствия взрыва ощутили жители в радиусе 20 км от места происшествия Фото:

Количество раненых при взрыве в порту на юге Ирана увеличилось до 516. Об этом сообщает агентство Tasnim.

Взрыв произошел в порту Бендер-Аббас. Предварительно, причиной стало возгорание резервуара с топливом. В настоящее время медслужбы страны сообщают о 516 пострадавших, передает Tasnim.

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Количество раненых при взрыве в порту на юге Ирана увеличилось до 516. Об этом сообщает агентство Tasnim. Взрыв произошел в порту Бендер-Аббас. Предварительно, причиной стало возгорание резервуара с топливом. В настоящее время медслужбы страны сообщают о 516 пострадавших, передает Tasnim.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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