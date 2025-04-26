Tasnim: число пострадавших при взрыве на юге Ирана выросло до 516

Последствия взрыва ощутили жители в радиусе 20 км от места происшествия
Количество раненых при взрыве в порту на юге Ирана увеличилось до 516. Об этом сообщает агентство Tasnim.
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Взрыв произошел в порту Бендер-Аббас. Предварительно, причиной стало возгорание резервуара с топливом. В настоящее время медслужбы страны сообщают о 516 пострадавших, передает Tasnim.
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