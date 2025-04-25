Пермь первой в стране показала масштабную выставку студенческих картин о жизни кампусов. Работы представили художники из 23 регионов страны, сообщается в telegram-канала Минобрнауки России.
«В пермском музее современного искусства „ПЕРММ“ открылась уникальная выставка, на которой представлены 25 картин, посвященных университетским кампусам. Над работами трудились около 50 студентов-художников из 23 регионов России. Выставка стала первым крупным межкампусным проектом, полностью созданным силами студентов. Коллекция будет расширяться по мере реализации президентской инициативы по созданию 40 современных кампусов к 2036 году», — уточнили в министерстве науки и высшего образования России.
Работа над картинами началась 20 апреля. Художники представили свое видение кампусов через различные темы: «Наука», «Искусственный интеллект», «Отечество», «Малая Родина», «Духовность», «Человек будущего» и «Молодежь». Полотна создавали студенты Уральского филиала Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, Пермского государственного института культуры и Пермского художественного училища.
Выставка стала частью национального проекта «Молодежь и дети» и демонстрирует творческий потенциал российских студентов. Пермь, как одна из молодежных столиц России, стала первой площадкой для этого масштабного художественного проекта.
Новую молодежную столицу России 2025 года объявили 21 декабря в концертном зале Национального центра «Россия» в Москве. На статус претендовали Томск, Хабаровск, Новый Уренгой, Омск и Пермь. Голосование проходило на сайте Госуслуг. Пермь получила дополнительные возможности для развития молодежной политики и приоритетное право на проведение крупных мероприятий.
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