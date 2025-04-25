«Диктант Победы» установил новый рекорд по числу участников в ХМАО

Масштабная международная акция «Диктант Победы» привлекла почти 15 тысяч жителей ХМАО. Для проведения мероприятия было организовано 338 площадок по всему региону, сообщили в окружном правительстве.
«„Диктант Победы“ объединил рекордное число югорчан. Международную акцию поддержали 14 848 жителей региона. В округе открыли 338 площадок», — сказано в сообщении в группе VK «Югра».
Центральной площадкой в столице округа стала школа №2. В мероприятии приняли участие представители законодательной власти, общественники, члены партии «Единая Россия», волонтеры и другие неравнодушные граждане.
Значимость мероприятия подчеркнул секретарь Ханты-Мансийского регионального отделения «Единой России», председатель думы Югры Борис Хохряков. По его словам, сохранение исторической памяти и общих ценностей является не просто декларацией, а конкретными действиями в интересах будущих поколений.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!