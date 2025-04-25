25 апреля 2025

«Диктант Победы» установил новый рекорд по числу участников в ХМАО

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В ХМАО 14 848 жителей написали «Диктант Победы» (архивное фото)
В ХМАО 14 848 жителей написали «Диктант Победы» (архивное фото) Фото:

Масштабная международная акция «Диктант Победы» привлекла почти 15 тысяч жителей ХМАО. Для проведения мероприятия было организовано 338 площадок по всему региону, сообщили в окружном правительстве.

«„Диктант Победы“ объединил рекордное число югорчан. Международную акцию поддержали 14 848 жителей региона. В округе открыли 338 площадок», — сказано в сообщении в группе VK «Югра».

Центральной площадкой в столице округа стала школа №2. В мероприятии приняли участие представители законодательной власти, общественники, члены партии «Единая Россия», волонтеры и другие неравнодушные граждане.

Значимость мероприятия подчеркнул секретарь Ханты-Мансийского регионального отделения «Единой России», председатель думы Югры Борис Хохряков. По его словам, сохранение исторической памяти и общих ценностей является не просто декларацией, а конкретными действиями в интересах будущих поколений.

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Масштабная международная акция «Диктант Победы» привлекла почти 15 тысяч жителей ХМАО. Для проведения мероприятия было организовано 338 площадок по всему региону, сообщили в окружном правительстве. «„Диктант Победы“ объединил рекордное число югорчан. Международную акцию поддержали 14 848 жителей региона. В округе открыли 338 площадок», — сказано в сообщении в группе VK «Югра». Центральной площадкой в столице округа стала школа №2. В мероприятии приняли участие представители законодательной власти, общественники, члены партии «Единая Россия», волонтеры и другие неравнодушные граждане. Значимость мероприятия подчеркнул секретарь Ханты-Мансийского регионального отделения «Единой России», председатель думы Югры Борис Хохряков. По его словам, сохранение исторической памяти и общих ценностей является не просто декларацией, а конкретными действиями в интересах будущих поколений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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