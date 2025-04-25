Курган богат талантами: боксер Мишечкин выйдет на бой на престижном турнире

Уроженец Кургана боксер Константин Мишечкин сразится на турнире «Путь в RCC Boxing» 26 апреля с Рамилем Шукумеровым. Об этом сообщает депутат Дмитрий Ильтяков.
«Мишечкин прошел отличную закалку в любительском боксе, где дрался с такими топами, как Эдгар Берланга, Вадим Туков, Иван Козловский и даже Биберт Туменов. Теперь все эти навыки Константин принес в профи и собирается покорить мировую арену. Соперником Мишечкина станет 20-летний профессиональный спортсмен Рамиль Шукумеров, воспитанник ведущей мировой школы бокса в Узбекистане», — написал Ильтяков пост у себя на странице в соцсети «ВКонтакте».
По словам Ильтякова, российская промоутерская компания RCC Boxing Promotions проводит масштабный международный проект «Путь в RCC Boxing». В нем любой спортсмен может получить шанс показать себя на арене Академии единоборств РМК и получить контракт.
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