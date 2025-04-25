Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер устанавливает дружеские отношения с митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Евгением (Кульбергом). Они встретились 26 апреля.
«В завершение Светлой седмицы встретился с митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Евгением. Поздравили друг друга с главным христианским праздником — Пасхой», — написал Паслер в своем telegram-канале. Источник URA.RU, близкий к губернаторской резиденции, говорит, что это не первая встреча Паслера с Кульбергом один на один. «Очень надеюсь, что сегодняшняя пасхальная встреча будет иметь продолжение — в пасхальных, послепасхальных, будничных, рабочих…» — сказал Кульберг. «Каждодневных», — заверил Паслер.
С прежним губернатором — Евгением Куйвашевым — отношения у Кульберга были сложные. Они поссорились в 2021 году — в разгар пандемии коронавируса. Куйвашев тогда запретил шествие православных в Царские дни, а владыка все равно призвал верующих собраться. Куйвашева это вывело из себя.
Они не общались около года. Конфликт был завершен только перед губернаторскими выборами 2022 года (Куйвашев принял Кульберга в своем кабинете, они сделали селфи). Но и после того свидетельств большой дружбы не было.
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