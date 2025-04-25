25 апреля 2025

Паслер заводит дружбу с митрополитом, который ссорился с прежним губернатором. Видео

Врио губернатора Паслер встретился с митрополитом Кульбергом
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Годовое общее собрание Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей. Екатеринбург , паслер денис
Денис Паслер заручается поддержкой православных Фото:

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер устанавливает дружеские отношения с митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Евгением (Кульбергом). Они встретились 26 апреля.

«В завершение Светлой седмицы встретился с митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Евгением. Поздравили друг друга с главным христианским праздником — Пасхой», — написал Паслер в своем telegram-канале. Источник URA.RU, близкий к губернаторской резиденции, говорит, что это не первая встреча Паслера с Кульбергом один на один. «Очень надеюсь, что сегодняшняя пасхальная встреча будет иметь продолжение — в пасхальных, послепасхальных, будничных, рабочих…» — сказал Кульберг. «Каждодневных», — заверил Паслер.

С прежним губернатором — Евгением Куйвашевым — отношения у Кульберга были сложные. Они поссорились в 2021 году — в разгар пандемии коронавируса. Куйвашев тогда запретил шествие православных в Царские дни, а владыка все равно призвал верующих собраться. Куйвашева это вывело из себя.

Они не общались около года. Конфликт был завершен только перед губернаторскими выборами 2022 года (Куйвашев принял Кульберга в своем кабинете, они сделали селфи). Но и после того свидетельств большой дружбы не было.

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Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер устанавливает дружеские отношения с митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Евгением (Кульбергом). Они встретились 26 апреля. «В завершение Светлой седмицы встретился с митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Евгением. Поздравили друг друга с главным христианским праздником — Пасхой», — написал Паслер в своем telegram-канале. Источник URA.RU, близкий к губернаторской резиденции, говорит, что это не первая встреча Паслера с Кульбергом один на один. «Очень надеюсь, что сегодняшняя пасхальная встреча будет иметь продолжение — в пасхальных, послепасхальных, будничных, рабочих…» — сказал Кульберг. «Каждодневных», — заверил Паслер. С прежним губернатором — Евгением Куйвашевым — отношения у Кульберга были сложные. Они поссорились в 2021 году — в разгар пандемии коронавируса. Куйвашев тогда запретил шествие православных в Царские дни, а владыка все равно призвал верующих собраться. Куйвашева это вывело из себя. Они не общались около года. Конфликт был завершен только перед губернаторскими выборами 2022 года (Куйвашев принял Кульберга в своем кабинете, они сделали селфи). Но и после того свидетельств большой дружбы не было.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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