Паслер заводит дружбу с митрополитом, который ссорился с прежним губернатором. Видео

Врио губернатора Паслер встретился с митрополитом Кульбергом

26 апреля 2025 в 17:36 Размер текста - 17 +

Денис Паслер заручается поддержкой православных Фото: Илья Московец © URA.RU Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер устанавливает дружеские отношения с митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Евгением (Кульбергом). Они встретились 26 апреля. «В завершение Светлой седмицы встретился с митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Евгением. Поздравили друг друга с главным христианским праздником — Пасхой», — написал Паслер в своем telegram-канале. Источник URA.RU, близкий к губернаторской резиденции, говорит, что это не первая встреча Паслера с Кульбергом один на один. «Очень надеюсь, что сегодняшняя пасхальная встреча будет иметь продолжение — в пасхальных, послепасхальных, будничных, рабочих…» — сказал Кульберг. «Каждодневных», — заверил Паслер. С прежним губернатором — Евгением Куйвашевым — отношения у Кульберга были сложные. Они поссорились в 2021 году — в разгар пандемии коронавируса. Куйвашев тогда запретил шествие православных в Царские дни, а владыка все равно призвал верующих собраться. Куйвашева это вывело из себя. Они не общались около года. Конфликт был завершен только перед губернаторскими выборами 2022 года (Куйвашев принял Кульберга в своем кабинете, они сделали селфи). Но и после того свидетельств большой дружбы не было. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер устанавливает дружеские отношения с митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Евгением (Кульбергом). Они встретились 26 апреля. «В завершение Светлой седмицы встретился с митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Евгением. Поздравили друг друга с главным христианским праздником — Пасхой», — написал Паслер в своем telegram-канале. Источник URA.RU, близкий к губернаторской резиденции, говорит, что это не первая встреча Паслера с Кульбергом один на один. «Очень надеюсь, что сегодняшняя пасхальная встреча будет иметь продолжение — в пасхальных, послепасхальных, будничных, рабочих…» — сказал Кульберг. «Каждодневных», — заверил Паслер. С прежним губернатором — Евгением Куйвашевым — отношения у Кульберга были сложные. Они поссорились в 2021 году — в разгар пандемии коронавируса. Куйвашев тогда запретил шествие православных в Царские дни, а владыка все равно призвал верующих собраться. Куйвашева это вывело из себя. Они не общались около года. Конфликт был завершен только перед губернаторскими выборами 2022 года (Куйвашев принял Кульберга в своем кабинете, они сделали селфи). Но и после того свидетельств большой дружбы не было.