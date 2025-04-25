25 апреля 2025

В Челябинске наказали водителя, высадившего школьницу вечером на мороз

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Водитель высадил девочку, отказавшись принимать оплату картой
Водитель высадил девочку, отказавшись принимать оплату картой Фото:

В Челябинске прокурор привлек к ответственности водителя, который в начале марта 2025 года высадил из автобуса школьницу. Ему назначен штраф в пять тысяч рублей. Об этом рассказала пресс-служба надзорного ведомства.

«Прокурор Металлургического района Челябинска вынес постановление о привлечении водителя к административной ответственности. Водителю назначено наказание в виде штрафа в размере пяти тысяч рублей», — сообщили в прокуратуре.

В марте, примерно в 19:00, на остановке «Аргазинская» несовершеннолетняя пассажирка зашла в автобус. Водитель отказался принять оплату проезда с помощью транспортной или банковской карты. Поскольку у ребенка не оказалось наличных, водитель не разрешил ей воспользоваться автобусом. В результате несовершеннолетняя была вынуждена выйти на той же остановке, на которой зашла.

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В Челябинске прокурор привлек к ответственности водителя, который в начале марта 2025 года высадил из автобуса школьницу. Ему назначен штраф в пять тысяч рублей. Об этом рассказала пресс-служба надзорного ведомства. «Прокурор Металлургического района Челябинска вынес постановление о привлечении водителя к административной ответственности. Водителю назначено наказание в виде штрафа в размере пяти тысяч рублей», — сообщили в прокуратуре. В марте, примерно в 19:00, на остановке «Аргазинская» несовершеннолетняя пассажирка зашла в автобус. Водитель отказался принять оплату проезда с помощью транспортной или банковской карты. Поскольку у ребенка не оказалось наличных, водитель не разрешил ей воспользоваться автобусом. В результате несовершеннолетняя была вынуждена выйти на той же остановке, на которой зашла.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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