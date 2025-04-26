Полное освобождение Курской области от украинских войск позволит создать буферные зоны в приграничных районах для защиты от высокоточного оружия, используемого Киевом. Такое мнение выразил военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.
«Уничтожение такого значительного ресурса противника — это первая фишка домино, которая в рамках эффекта расползания линии фронта в последующем принесет безусловный вклад в деблокирование и освобождение российских территорий, суверенитет над которыми установлен в соответствии с нашей конституцией», — заявил Степанов в разговоре с ТАСС. Он отметил, что это позволит сформировать дополнительные буферные территории на российской границе, что в свою очередь снизит риски использования высокоточного вооружения, поступающего на Украину от стран НАТО.
Эксперт также указал, что не исключено продвижение российских сил в Харьковской и Сумской областях, а также усиление мер по защите Крыма от диверсионных угроз. Он подчеркнул, что освобождение Курской области демонстрирует военный потенциал России и ее готовность защищать национальный суверенитет, что станет весомым аргументом в переговорах с США и Евросоюзом.
Степанов добавил, что страны НАТО должны осознавать, что их техника уничтожается на поле боя с той же скоростью, что и любая другая, если она используется против России. По его мнению, этот силовой фактор будет учтен оппонентами в переговорном процессе.
Ранее стало известно, что российские войска завершили операцию по освобождению территории Курской области от подразделений украинской армии. Данную информацию официально подтвердил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов. Кроме того, по его словам, российским военнослужащим содействие оказывали представители вооруженных сил Корейской Народно-Демократической Республики.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.