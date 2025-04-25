В Краснодоне (ЛНР) с рабочей поездкой находится правительственная делегация из Тюменской области. Как сообщает инфоцентр правительства региона, губернатор Александр Моор проинспектировал ход работ по восстановлению центральной части города. В процессе возникло несколько новых идей.
«В планах на этот год стоит большой объект — „Аллея дружбы“. Работы уже идут. Отремонтированный Дом культуры и обновленное общественное пространство сформирует современный центр города», — указано в сообщении.
Внимание губернатора Александра Моора привлекли стыки постамента на памятнике Ленину. «Я вас прошу углы нормально сделайте, чтобы не было таких безобразных стыков», — попросил губернатор. «А я считаю, что пока есть возможность надо в полу [на „Аллее дружбы“] выложить слово „Тюмень“, — добавил замгубернатора Павел Белявский.
Планируется, что за 2025 год в Краснодоне будут отремонтированы 60 объектов, включая местный ЗАГС. Тюменская область взяла шефство над луганским городом в мае 2022 года.
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