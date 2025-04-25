25 апреля 2025

Тюменская делегация во главе с губернатором Моором подарила идеи по благоустройству в подшефном Краснодоне

Губернатор Тюменской области находится с рабочей поездкой в луганском Краснодоне
© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатор Александр Моор с делегацией из Тюмени работает в луганском Краснодоне (архивное фото)
Губернатор Александр Моор с делегацией из Тюмени работает в луганском Краснодоне (архивное фото) Фото:

В Краснодоне (ЛНР) с рабочей поездкой находится правительственная делегация из Тюменской области. Как сообщает инфоцентр правительства региона, губернатор Александр Моор проинспектировал ход работ по восстановлению центральной части города. В процессе возникло несколько новых идей.

«В планах на этот год стоит большой объект — „Аллея дружбы“. Работы уже идут. Отремонтированный Дом культуры и обновленное общественное пространство сформирует современный центр города», — указано в сообщении.

Внимание губернатора Александра Моора привлекли стыки постамента на памятнике Ленину. «Я вас прошу углы нормально сделайте, чтобы не было таких безобразных стыков», — попросил губернатор. «А я считаю, что пока есть возможность надо в полу [на „Аллее дружбы“] выложить слово „Тюмень“, — добавил замгубернатора Павел Белявский.

Планируется, что за 2025 год в Краснодоне будут отремонтированы 60 объектов, включая местный ЗАГС. Тюменская область взяла шефство над луганским городом в мае 2022 года.

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В Краснодоне (ЛНР) с рабочей поездкой находится правительственная делегация из Тюменской области. Как сообщает инфоцентр правительства региона, губернатор Александр Моор проинспектировал ход работ по восстановлению центральной части города. В процессе возникло несколько новых идей. «В планах на этот год стоит большой объект — „Аллея дружбы“ . Работы уже идут. Отремонтированный Дом культуры и обновленное общественное пространство сформирует современный центр города», — указано в сообщении. Внимание губернатора Александра Моора привлекли стыки постамента на памятнике Ленину. «Я вас прошу углы нормально сделайте, чтобы не было таких безобразных стыков», — попросил губернатор. «А я считаю, что пока есть возможность надо в полу [на „Аллее дружбы“] выложить слово „Тюмень“, — добавил замгубернатора Павел Белявский. Планируется, что за 2025 год в Краснодоне будут отремонтированы 60 объектов, включая местный ЗАГС. Тюменская область взяла шефство над луганским городом в мае 2022 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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